חודשיים לאחר שנראה לאחרונה, משטרת ישראל מפרסמת היום (ראשון) בקשה לסיוע מהציבור בחיפושים אחר יהודה ספרקה, בן 24, שנעדר מאז 20 ביולי 2026.

על פי הודעת המשטרה, ספרקה נראה לאחרונה ברחוב שערי חסד בירושלים. במשטרה ציינו כי ייתכן שנסע לאזור הצפון, בדגש על טבריה והר מירון.

תיאורו של ספרקה: גובהו כ-1.70 מטרים, שיערו כהה ועיניו ירוקות. כשנראה לאחרונה לבש חולצה לבנה, מכנסיים כהים וכיפה שחורה.

במשטרה מבקשים מכל מי שיודע פרט כלשהו על מקום הימצאו לפנות לתחנת לב הבירה בטלפון 02-5381550 או למוקד 100 של משטרת ישראל.