ועדת הדיור של הציבור הליטאי מקדמת מיזם דיור חדש בנתיבות, שבמסגרתו צפויות להיות מוצעות כ־650 דירות במחירים מוזלים לאברכים ולבוגרי ישיבות, ובהם צעירים שהוטלו עליהם עיצומים בשל אי־הסדרת מעמדם מול צה"ל.

על פי הפרסום של כתב הנדל"ן אריאל זיגמן, הבוקר (שלישי) בגלי צה"ל, מדובר במסלול דיור פרטי שנועד לספק חלופה להגרלות "דירה בהנחה" של משרד הבינוי והשיכון, שבהן אינם יכולים להשתתף חייבי גיוס שעליהם הוטלו העיצומים.

על פי הדיווח, ועדת הדיור של הציבור הליטאי, הפועלת בהכוונת מנהיג הציבור הליטאי הרב משה הלל הירש, מנהלת בשבועות האחרונים מגעים עם חברות נדל"ן במטרה לגבש פתרונות דיור לצעירים לומדי ישיבה שאינם מסדירים את מעמדם מול צה"ל. במסגרת המגעים הגיעה הוועדה להבנות עם חברת נדל"ן על הקמת כ־650 יחידות דיור בעיר נתיבות, שיוצעו לאברכים ולבוגרי ישיבות בהנחה של כ־2,000 שקלים למ"ר ממחיר השוק.

המיזם נועד לתת מענה למי שנפגעו מהעיצומים שהוטלו על חייבי גיוס, ובכללם שלילת האפשרות להשתתף בהגרלות הממשלתיות לרכישת דירה מוזלת. בעוד שתוכנית "דירה בהנחה" של משרד הבינוי והשיכון פועלת במסגרת ממשלתית, הפרויקט החדש מקודם באמצעות ועדת הדיור החרדית מול חברה פרטית, במטרה לאפשר רכישת דירות במחירים מופחתים גם למי שאינם יכולים להשתתף בהגרלות המדינה.

בדיווח הובאו גם דבריו של משה, תושב פתח תקווה, שתיאר את השפעת העיצומים על האפשרות שלו לרכוש דירה. "פתאום גילינו שאת אותה אופציה שנתנה להרבה זוגות צעירים לקנות דירה במחיר שהוא יחסית הגיוני למחירים בארץ, הגיעה היועמ"שית ופשוט שללה ממנו כחלק מהסנקציות שלה", אמר. לדבריו, נשללה ממנו גם האפשרות לקנות דירה במחיר נמוך ממחירי השוק, והוא ממתין ליוזמה שתסייע להוזיל את מחירי הדיור בציבור החרדי.

השלב הבא במיזם צפוי לצאת לדרך כבר ביום חמישי הקרוב. על פי הפרסום, אברכים ובוגרי ישיבות ליטאיות צפויים לקבל הודעות בדואר האלקטרוני ובטלפון ובהן פרטי ההסכם הנוגע לפרויקט בדרום הארץ. ההודעות צפויות לכלול מידע על ההנחה המוצעת בדירות, ובמקביל תיפתח בפני הנמענים האפשרות להירשם לתוכנית.

הפרויקט בנתיבות אינו המהלך היחיד שנבחן בוועדת הדיור. על פי הדיווח, בוועדה כבר פועלים לקידום תוכניות נוספות ברחבי הארץ, שנועדו לתת מענה לחייבי גיוס שאינם יכולים להשתתף בהגרלות הדיור הממשלתיות. היעד שעליו דווח הוא להגיע לאלפי יחידות דיור מוזלות באמצעות מיזמים נוספים, כחלק מהניסיון להתמודד עם מצוקת הדיור בציבור החרדי על רקע העיצומים הנוגעים לגיוס לצה"ל.