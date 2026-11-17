ככל הנראה ישנה אפשרות של חיבור בין מפלגות מרכז שמאל עם המפלגות הערביות, תוך כדי החרמת מפלגות הימין. כיצד אחרי מלחמת שמחת תורה ישנם החושבים שמפלגות ערביות (אפילו רק בתמיכה מן החוץ) עדיפות על גוש הימין.

יש לי בכלל שאלה מקדימה האם מישהו מבין בכלל מדוע השנאה הזאת לראש הממשלה מר נתניהו, הרי מר נתניהו מגשים הלכה למעשה מדיניות שמאל. אין ריבונות, יש חתירה מתמדת לאיזה שהוא הסדר ברצועת עזה במקום שלטון והתיישבות יהודית. אין כל מאבק מול כל הממסדים שנשלטים בצורה מלאה על ידי השמאל ובראשם הצבא, התקשורת ומערכת המשפט.

נכון ששמחת תורה קרתה במשמרת שלו, אבל הרי אתם השמאל דאגתם להסכמי אוסלו, ולאחר מכן לגירוש מגוש קטיף, ולהפגנות ההזויות כנגד הרפורמה המשפטית שגם אם הייתה מתבצעת הייתה מינורית לחלוטין, נגד כנופייה שלמה שמתערבת אפילו בדברים ביטחוניים ויש לה דלת פתוחה לכל אלו שרוצים לכלתנו. כל זאת הרי הסיבה היותר מרכזית למלחמת שמחת תורה, אז אם מחפשים אשמים אתם לא פחות אשמים ממר נתניהו. האם אתם מפלגת ישר, יחד, וליברמן, קרובים יותר למפלגת הדמוקרטים שמנהיגם יודע להגיד שחיילי צה"ל הורגים ילדים עזתיים כתחביב, יותר מאשר למפלגות הימין.

וגם אחרי מה שעשיתם למר נתניהו עם המשפט התפור (היום אין אחד מחוץ לפוזיציה שאינו מבין שאכן המשפט תפור), אולי הגיע הזמן לבקש סליחה.

אם למישהו אמורות להיות טענות כנגד מר נתניהו הרי הם טענות מצד הגוש הימני. איך זה שעדיין אין התיישבות בגוש קטיף, איך זה שעדיין לא מעודדים הגירה, איך התאפשרה עסקת שליט, איך אתה לא מעמיד את התקשורת, ומערכת המשפט במקומם הנכון, איך זה שעדיין אין ריבונות ביהודה ושומרון. ואיך אתה אינך דואג לקדם במפלגה את החברה היותר ערכיים, את הציונות הדתית שבתוך הליכוד.

ושאלה נוספת מבין שמדובר גם על אופציה של ממשלת אחדות. מה הכוונה ממשלת אחדות. האם הקמת ממשלת אחדות פירושה הוא שמפלגת עוצמה יהודית לא תהיה חברה בה בגלל שהתקשורת החליטה, ובתודעה הציבורית בגלל התקשורת עוצמה יהודית נתפשת כמפלגה קיצונית (גילוי נאות לא הצבעתי עבורם). מישהו יכול לומר מה קיצוני במפלגת עוצמה יהודית שעשתה כל כך הרבה דברים טובים למען עם ישראל. האם אמירות חריפות נגד אויבי ישראל מבפנים נחשבים דברים קיצוניים.

וראיתי מי שכתב לפני הבחירות שאמנם מר נתניהו צריך לפנות את מקומו, אולם אין זה מן הראוי שאדם כמו חבר כנסת דודי אמסלם יעמוד בראש המדינה. מדוע אנו נותנים לתקשורת להשפיע על חיינו ולגרום לנו לצייר אדם כה נפלא כחבר כנסת דודי אמסלם כאדם שאינו כשיר לכהן כראש ממשלה. זאת רק דוגמה לאיך כל מצביעי הליכוד מצוירים כבבונים, למרות שמבחינה אינטלקטואלית בדרך כלל הם עולים על אלו שלועגים להם.

נקודה נוספת איך בכלל מציעים להנהגה החרדית להצטרף לאחר שזלזלו בהם כה עמוקות (באופן עקרוני ברור שתורת ישראל מחייבת גיוס). אולם מה שיותר מפליא האם גוש מרכז שמאל חושב שגיוס בחורי ישיבות יותר חשוב מאשר שהמדינה כולה תהיה מדינה יהודית, כאשר ברור שאם תקום ממשלת מרכז שמאל המדינה היהודית תאבד הרבה מצביונה היהודי. הרב שך כבר דיבר על כך שאין סיכוי של הצטרפות המפלגות החרדיות לגוש השמאל, משום שיש בכך פגיעה אנושה בצביונה היהודי של המדינה.

והנקודה האחרונה ראיתי שעיתונאי מכובד הציע למפלגת הציונות הדתית להצטרף לגוש המרכז שמאל. וזאת בגלל שהצטרפות לגוש השמאל- מרכז תביא את מפלגת הציונות הדתית למצב שהיא תצליח לדאוג למגזר ולא תפקיר בזירה הציבורית משרות ברבנות, תקנים בשלטון מקומי, השקעות במערכות החינוך של המגזר וכד'.

ואני שואל האם אנו לא מבינים שאמנם הציונות הדתית נתפשת בציבור כמגזר, אולם בתודעתה יש לציונות הדתית תודעה של מנהיגות כלל ארצית. הציונות הדתית הפסיקה להיות משגיח הכשרות של הרכבת בציונות הדתית מבינים שחייבים להתקדם לכיוון הקטר. ברוך השם אנו רואים בצבא שהחיילים הדתיים לאומיים מושכים את כל החברה קדימה. רואים שלא ניתן לצאת לקרב בלי שפותחים אותו בקריאת שמע. חייבים להמשיך בתודעה של מנהיגות, ולא בתודעה של עבדות שפועלת מתוך תודעה של כדאיות.

אם בכל מערכת הבחירות הזאת אנו רואים שהדבר המרכזי של אלו שמתיימרים להקים ממשלה הוא פעילות הפוכה למה שהם הצהירו, הרי בסופו של דבר מי שמתיימר באמת להוביל, בסופו של דבר, את עם ישראל למקומות טובים, לציונות של ייעוד, חייב להיות נאמן לעקרונותיו.