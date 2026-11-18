קרוב לשבעה מכל עשרה יהודים בצרפת ישקלו לעזוב את המדינה אם מנהיג השמאל הרדיקלי ז'אן-לוק מלנשון ייבחר לנשיא, כך עולה מסקר שנערך במדינה.

יצחק בר ששת, נשיא תנועת "המזרחי" בצרפת, אומר בריאיון לערוץ 7 כי הנתון אינו מפתיע אותו, לנוכח תחושת חוסר הביטחון הגוברת בקהילה היהודית מאז מתקפת 7 באוקטובר. "אנחנו לא מופתעים. אנחנו יודעים מה קורה בשטח. קשה לי לשמוע שכל כך הרבה אנשים שוקלים לעזוב את המדינה שבה הקימו משפחה ובנו את חייהם בעקבות התוצאות האפשריות של הבחירות".

לדבריו, החשש אינו נוגע רק לזהותו של הנשיא הבא, אלא לשאלה בסיסית שמעסיקה יותר ויותר יהודים בצרפת: האם יוכלו להמשיך לקיים בה חיים יהודיים בביטחון. בר ששת מתאר מציאות שבה האנטישמיות משפיעה גם על החלטות יומיומיות. לדבריו, מאז 7 באוקטובר חלה עלייה חדה באנטישמיות בצרפת.

"אנחנו צריכים לשקול צעדים בסיסיים: לאן לצאת ולאן לא, היכן לגור, האם לשים כיפה, האם לקבוע מזוזה בפתח הבית", הוא מסביר. "כשאנשים חשים כך, זו פגיעה בחופש הדת שלהם לחיות כיהודים בצרפת".

יצחק בר ששת, נשיא "המזרחי" בצרפת צילום: באדיבות המצולם

החשש המרכזי שעליו מצביע בר ששת נוגע לאפשרות שמלנשון יגיע לארמון האליזה. לדבריו, בקרב יהודים בצרפת קיימת הערכה שהמאבק על הנשיאות יתנהל בין מלנשון לבין מנהיגת הימין מארין לה פן, אך שני התרחישים אינם מעוררים בקהילה את אותה מידת דאגה.

הוא מייחס את החשש בעיקר לעמדותיו של מלנשון כלפי ישראל ולעיסוקו המתמשך בנושא. "העיסוק שלו בישראל הוא אובססיה פוליטית. אני חושש שאם הוא ייבחר, הוא ינצל את מעמדה והשפעתה של צרפת לפעול נגד ישראל בכל זירה אפשרית, והעוינות תחלחל עוד יותר לשיח הצרפתי ותופנה כלפי יהודים".

לדבריו, הוא חושש במיוחד מטשטוש ההבחנה בין מדינת ישראל לבין יהודי צרפת בקרב חלק מתומכיו של מלנשון. בר ששת טוען כי בקרב תומכיו יש גם מהגרים וצרפתים מוסלמים שאינם מבחינים בין ביקורת על ישראל לבין עוינות כלפי יהודים.

הוא מעריך כי אם מלנשון ייבחר לנשיאות, האנטישמיות במדינה עלולה להחריף ולהעמיד את הקהילה היהודית בפני סכנות נוספות.

לצד הדאגה מההתפתחויות הפוליטיות, בר ששת מדגיש כי הקהילה היהודית בצרפת מוסיפה להיות חזקה, פעילה ומאורגנת. "זו קהילה מאוד גאה, ציונית, חזקה ומאורגנת", הוא אומר. "אם תיכנס לכל קהילה, היא מלאה אנשים. יש הרבה מאוד יהודים שגרים כאן, באים לבית הכנסת ומרגישים קרוב לקהילה שלהם, אבל יש חשש ופחד מהעתיד".

לדבריו, תחושת חוסר הביטחון מתעצמת גם לנוכח הקושי של הרשויות להעניק הגנה מלאה למוסדות ולאזרחים היהודים. "בחודשים ובשבועות שעברו, השלטון והמשטרה אמרו לנו: אנחנו לא יכולים להגן על כולם. המסר מאוד ברור".

בר ששת אומר כי המסר הזה מעורר דאגה בקרב חברי הקהילה. "אם היהודים הראשונים לסבול - וכך זה בדרך, כשהמשטרה לא יכולה להגן עלינו זו בעיה".

הוא מוסיף כי חלק מחבריו כבר מדברים על האפשרות להחזיק נשק בבית לצורכי הגנה עצמית. "יש חברים שאומרים שהם רוצים נשק בבית. זה לא משהו שמובן מאליו ולא היה קיים בעבר".

על רקע הדברים הללו, בר ששת קורא לממשלת ישראל להיערך כבר עכשיו לאפשרות של עלייה משמעותית מצרפת. לדבריו, ישראל אינה יכולה להמתין עד שיתרחש משבר פוליטי או ביטחוני שיגרום לאלפי יהודים לבקש לעזוב את המדינה בתוך זמן קצר.

בר ששת, שחזר לַצרפת מביקור בישראל יום לפני הריאיון, מספר כי נפגש עם גורמים בהסתדרות הציונית ובסוכנות היהודית ודן עמם בצורך להקל על תהליכי העלייה.

"הקהילה בצרפת מאוד ציונית ואוהבת את ישראל", הוא אומר. לדבריו, ישראל חייבת להכיר באחריותה כלפי יהודי התפוצות וכיום ההליכים הביורוקרטיים עדיין מסורבלים ומקשים על המעוניינים לעלות. "צריך שתהיה תוכנית מיוחדת למי שרוצים לעשות עלייה, ובמיוחד לאלה בצרפת שסובלים", הוא אומר. "זו הקהילה הכי חזקה באירופה. הביורוקרטיה מאוד קשה".

להערכתו, בין 20 ל-30 אלף יהודים מצרפת עשויים לרצות לעלות לישראל בתוך זמן קצר אם יחושו שהמציאות במדינה הופכת למסוכנת עבורם. לדבריו, כבר כיום יש יהודים שמתחילים בהליכי עלייה אך אינם משלימים אותם, בין היתר בשל הקשיים הביורוקרטיים הכרוכים בתהליך. "בגלל הביורוקרטיה אנשים פותחים תיקי עלייה ובסוף לא עולים".

בר ששת סבור כי ישראל צריכה להיערך לא רק לקליטת עולים, אלא גם ליצירת מסלול נגיש ופשוט יותר עבור יהודים המבקשים להעביר אליה את מרכז חייהם. הוא מדגיש כי הקשיים אינם צריכים להפוך למכשול בפני מי שמבקשים לעלות מתוך תחושת שייכות למדינת ישראל. "במקום להקל עלינו את תהליך העלייה, לפעמים עושים אותו עוד יותר קשה. אנשים רוצים לעלות, אבל יש להקל עליהם כדי שיבואו וירגישו שהמדינה שלהם".