1. גילוי נאות: יוצר 'ווארט', אורי גרודר, הוא ידיד טוב והיה המורה שלי לקולנוע. איני צופה בסדרה, אך נתקלתי בשיח שיצרה.

מכמיר לב לראות אנשים ששים ושמחים לטעון לגזענות תוך כדי התעלמות מהדבשת הטבעית של כולנו: לאהוב יותר את מי שדומה לנו. כן, אנחנו בני אדם גם אם מתהלכים ביננו כמה מלאכים שקבלו במתנה אהבת אדם מולדת או זכו לפתח אותה בכוחות עצמם.

2. נער הייתי וגם זקנתי. גם דפקתי על כמה דלתות בחיי. לפעמים אפילו הצלחתי להיכנס למקומות נחשבים רק כדי לגלות עד כמה בני אדם שנראים גדולים, קטנים הרבה יותר ממה שאפשר לדמיין. הם מדברים גבוהה גבוהה על קבלת האחר, גיוון ושוויון, אך בפועל בוחרים בבני דמותם. כמו בשידוכים. הם אולי לא מדברים על אשכנזים-ספרדים, אבל נמצאים באזורי חיוג שניחוח גזענות מרחף עליהם. הם צריכים את קורות החיים שלך לא בשביל להבין את כישוריך, אלא כדי להבין אם אפשר להתחבר איתך. מילא, גופים מסחריים, יכולים להישאר אוהבי עצמם. להם הכסף והרהב. אך גם נתקלתי בעבר אפילו בגוף ציבורי שבחר לצנזר סיפור שאין בו אפילו עניין פוליטי, ללא נימוק.

3. היום כבר לא מדובר בגזענות מיושנת על בסיס צבע עור. 'גזענות מודרנית' היא הרבה יותר מתוחכת ומבוססת בפשטות על 'מה שלא בא בטוב בעין'. אולי זה האף? אולי מבנה הגוף? אולי חוסר החנופה לבעלי שררה? אולי התחושה הברורה שאין לך רצון להפוך לעלה תאנה? כך או כך, גזענים מודרנים מוציאים ממני רחמים. עליהם. קשה שלא לחמול על אנשים שלא זכו להצליח לאהוב משהו שהוא מעבר לדומה להם. אלו חיים מאוד חשוכים גם אם מעליהם מונף דגל צבעוני של 'קבלת האחר'.

4. גם אני מתקשה לקבל אנשים מסוימים, לצערי. אני לא רוצה בזה אך מכיר בכך שאנחנו בסך הכל בני אדם; אוהבים את מה שמוצא חן בעיננו, את מה שדומה לנו, את מה שאנחנו מעריכים או מה שנדמה לנו כאקזוטי. הלוואי ואצליח לאהוב מחר את מי שלא מצא חן בעיניי אתמול. אני מייחל לכך כי אני מכיר בכך ש'אי אהבה', במזיד, זאת תעודת עניות לאדם שאינו מודע לצינוק התודעתי שבו הוא חי. פוטנציאל חיים מבוזבז. אהבת כל אדם זאת זכות גדולה ועונג עילאי. מי שמוותר עליה ומפסיד הם אלו שלא מסוגלים רגשית לרצות לחלום אפילו להתחבר גם למי שלא מוצא חן בעיניהם במבט ראשון.

הכותב הוא עורך תוכן ויוצר טקסטים וסרטונים. מפיק ה'גדליה מייל' ובמאי טרילוגיית הסרטים: "רווק עם אלוקים", "אבא עם אלוקים" ו"בית עם אלוקים" הזמינים לצפייה. מספריו: 'עבדים ומסכים', 'ברגוע' ועוד. לפניות: gilinada@gmail.com