ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, נחקר היום (חמישי) ביחידת להב 433 בחשד לשיבוש הליכי חקירה, בעקבות אירוע חריג שבו התגלו שעונים הנחזים ליוקרתיים, בהם שעון רולקס, בתוך תיק התפילין והטלית שלו בלשכתו בעירייה.

על פי הודעת המשטרה, סער, שכבר נחקר בחשד למעורבות בפרשת שוחד בעירייה והורחק מלשכתו, ביקש מקרוב משפחתו להגיע למשרד ולאסוף עבורו את תיק התפילין.

קרוב המשפחה הגיע לבניין העירייה וביקש להיכנס ללשכת ראש העיר. כשנשאל לפשר הגעתו, הסביר כי נשלח לקחת את התפילין והטלית של סער.

איש האבטחה בכניסה פנה לגורם בכיר בעירייה, שהחליט לעדכן קצין משטרה בבקשה החריגה, לנוכח העובדה שראש העיר נתון בצו הרחקה מלשכתו.

במהלך השיחה הטלפונית הנחה קצין המשטרה את עובד העירייה לפתוח את התיק ולוודא כי הוא מכיל תפילין וטלית.

אלא שבמהלך הבדיקה, בעוד הקצין נמצא על קו הטלפון, התגלו בתיק מספר שעונים שלפי המשטרה נראים כשעוני יוקרה, ובהם גם שעון של חברת רולקס.

בעקבות הגילוי נתפסו השעונים כמוצגים במסגרת החקירה, וסער זומן לחקירה נוספת בחשד לשיבוש הליכים. בתום החקירה הוא שוחרר לביתו.

החקירה הנוספת מתרחשת לאחר שבית המשפט האריך לאחרונה בכשלושה שבועות את הרחקתו של סער מלשכתו בעירייה.

בשבוע שעבר טענו חוקרי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), במסגרת הבקשה להארכת ההרחקה, כי קיים חשש שסער ינסה להשפיע על עובדי עירייה הכפופים לו, שחלקם טרם מסרו עדות בפרשה.

סער נחקר במסגרת פרשת שחיתות רחבת היקף, שבמרכזה חשדות להטיית מכרזים עירוניים. בין העבירות המיוחסות לו במסגרת החקירה נמנות עבירות שוחד, סחיטה באיומים וקשירת קשר לביצוע פשע.

במסגרת הפרשה נעצרו קרוב ל-20 חשודים נוספים, בהם גורמים הקשורים לפעילות העירייה. על פי החשד, מכרזים בתחומים שונים הוטו לטובת גורמים מסוימים, ובהם מכרזים לעבודות שיפוץ במוסדות חינוך, שירותי ניקיון והפעלת עגלות מזון ברחבי העיר.