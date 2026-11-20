נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם חיים ועינב חבשוש, הוריו של סמ"ר נוה חבשוש ז"ל, שנפל לפני חמישה חודשים בקרב בדרום לבנון, ובירך אותם בעקבות הולדת בתם השבוע.

במהלך השיחה הודתה האם לנשיא על כך שביקר בבית המשפחה במהלך השבעה, וכעת שב להיות עמם בקשר ברגע המשמח של התרחבות המשפחה.

"זכינו שבאת אלינו בשבעה לנחם וגם בשיחה איתך ברגע של השמחה עם הילדה החדשה שהבאנו לעולם", אמרה עינב לנשיא.

הרצוג השיב בהתרגשות: "איזה מרגש, עינב יקרה. אתם מביאים נחת ואהבה גדולה לכל עם ישראל. זה כבוד עצום לי ולמיכל. אתם משפחה מהממת ושתדעו רק נחת ותגדלו אותה באהבה גדולה לתורה לחופה ולמעשים טובים".

סמ"ר נוה חבשוש, בן 20 בנופלו, שירת כמפקד טנק המג"ד בגדוד 52 של חטיבה 401. הוא נהרג ב-19 ביוני 2026 בתקרית שבה נפגע טנק בדרום לבנון, יחד עם סמ"ר ליאב כבביה, סמ"ר יואב קליין וסא"ל דור גדליה בן שמחון.

במהלך הלווייתו בהר הרצל חשפה עינב כי היא בהיריון, וסיפרה על הגילוי המפתיע ועל ההתמודדות עם הידיעה שהיא נושאת ברחמה חיים חדשים לצד האובדן הכבד. "מאז שהקצינים דפקו בדלת ובישרו את הבשורה, בתוך החושך הגדול שנפל על חיינו, אני נושאת בתוכי חיים חדשים. כשנלקח לי ילד אהוב, הבן היחיד שלי, בין החיים יש בתוכי פעימת חיים שמכריחה אותי לקום בבוקר ולהמשיך לחיות".

עינב פנתה אז לבנה וביקשה ממנו לשמור על אחותו שעתידה להיוולד: "כשתגיע לעולם אחותך הקטנה, תבקש עליה רחמים מלמעלה, תלווה אותה, תגן עליה, תעזור לי להיות אמא טובה גם בעבורה".

לאחר הלידה כתבה עינב: "לפני חמישה חודשים, כשנפרדתי מנוה שלי, במחנה שורה, אחרי כמה מילים שיצאו מלב של אמא, הנחתי את שתי ידיי על הארון שלו ואמרתי מזמור לתודה", כתבה.

"היה לי חשוב שהמילים האחרונות שישמע ממני במעמד הזה יהיו מילים של הודיה. הודיה על הזכות להיות אמא שלו. הודיה על כך שזכיתי להביא אותו לעולם דרכי, גם אם השליחות שלו כאן הייתה קצרה כל כך", הוסיפה.

לדבריה, אותו מזמור שליווה את רגע הפרידה מבנה היה גם בין המילים הראשונות ששמעה בתה עם לידתה.

"היום, חמישה חודשים אחרי, קיימתי את ההבטחה האחרונה שלי לנוה. הבאנו לעולם את אחותו הקטנה. ובין המילים הראשונות שהיא שמעה ממני, היו בדיוק אותן מילים: מזמור לתודה. "אותו מזמור שליווה אותי ברגע שבו נוה היה בדרכו האחרונה, ליווה אותי גם ברגע שבו קיבלתי את אחותו הקטנה אל העולם, אל זרועותיי. אותו מזמור. שני ילדים. חמישה חודשים בין רגע לרגע. ילד אחד ששחררתי לעולם הבא, וילדה אחת שקיבלתי באהבה ובהודיה אל העולם הזה".

"אני לא יודעת להסביר איך הלב מצליח להכיל את שני העולמות האלה יחד. איך אפשר להתגעגע כל כך לילד אחד, ובאותו הזמן לאהוב את הילדה שבזרועותייך. אולי זה חלק מהשליחות שלי עכשיו. להמשיך להיות אמא לשניהם, כל אחד בדרכו. נוה שלי, קיימתי את ההבטחה. המשפחה שלנו גדלה, אבל המקום שלך בה לעולם לא יתמלא ולא ישתנה. אותו מזמור, שתי נשמות, ואותה אמא שלא מפסיקה להודות על הזכות להיות אמא של שניכם", הוסיפה.