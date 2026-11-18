חמישה חודשים לאחר נפילת בנה בקרב בלבנון, ילדה עינב חבשוש, אימו של סמ"ר נוה חבשוש הי"ד, בת נוספת למשפחה.

במהלך הלידה הונחה לצידה תמונתו של נוה, ובפוסט מרגש שפרסמה היום (רביעי) חשפה את החיבור המצמרר בין רגע הפרידה מבנה לבין רגע קבלת אחותו הקטנה לעולם.

בשני הרגעים, סיפרה, בחרה לומר את אותו מזמור תהילים: "מזמור לתודה". "לפני חמישה חודשים, כשנפרדתי מנוה שלי, במחנה שורה, אחרי כמה מילים שיצאו מלב של אמא, הנחתי את שתי ידיי על הארון שלו ואמרתי מזמור לתודה", כתבה.

"היה לי חשוב שהמילים האחרונות שישמע ממני במעמד הזה יהיו מילים של הודיה. הודיה על הזכות להיות אמא שלו. הודיה על כך שזכיתי להביא אותו לעולם דרכי, גם אם השליחות שלו כאן הייתה קצרה כל כך", שיתפה.

בהמשך תיארה עינב את הרגע שבו החזיקה לראשונה את בתה התינוקת, ואת ההבטחה שנתנה לבנה במהלך הפרידה ממנו: "והיום, חמישה חודשים אחרי, קיימתי את ההבטחה האחרונה שלי לנוה. הבאנו לעולם את אחותו הקטנה. ובין המילים הראשונות שהיא שמעה ממני, היו בדיוק אותן מילים: מזמור לתודה".

"אותו מזמור שליווה אותי ברגע שבו נוה היה בדרכו האחרונה, ליווה אותי גם ברגע שבו קיבלתי את אחותו הקטנה אל העולם, אל זרועותיי", הוסיפה.

"אותו מזמור. שני ילדים. חמישה חודשים בין רגע לרגע. ילד אחד ששחררתי לעולם הבא, וילדה אחת שקיבלתי באהבה ובהודיה אל העולם הזה".

נוה חבשוש הי"ד, בן 20 בנופלו, שירת כמפקד טנק המג"ד בגדוד 52 של חטיבה 401. הוא נפל ב-19 ביוני 2026 בקרב בדרום לבנון, בתקרית שבה נהרגו גם סמ"ר ליאב כבביה הי"ד, סמ"ר יואב קליין הי"ד וסא"ל דור גדליה בן שמחון הי"ד.

עינב חבשוש בחדר לידה צילום: ללא קרדיט

עינב, המשמשת מנהלת מחלקת החינוך המיוחד באגף החינוך במועצה האזורית בנימין, התייחסה בפוסט גם להתמודדות עם השכול לצד השמחה על התרחבות המשפחה.

"אני לא יודעת להסביר איך הלב מצליח להכיל את שני העולמות האלה יחד. איך אפשר להתגעגע כל כך לילד אחד, ובאותו הזמן לאהוב את הילדה שבזרועותייך. אולי זה חלק מהשליחות שלי עכשיו. להמשיך להיות אמא לשניהם, כל אחד בדרכו", כתבה.

את דבריה חתמה בפנייה אישית לבנה: "נוה שלי, קיימתי את ההבטחה. המשפחה שלנו גדלה, אבל המקום שלך בה לעולם לא יתמלא ולא ישתנה. אותו מזמור, שתי נשמות, ואותה אמא שלא מפסיקה להודות על הזכות להיות אמא של שניכם".

במהלך הלווייתו של נוה בהר הרצל חשפה עינב כי היא נושאת ברחמה חיים חדשים. "לפני כמה חודשים גילינו שאני בהריון. זאת הייתה הפתעה גמורה. לא הבנו איך בגיל 46 אשא בתוכי את ההיריון הזה, חשבנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו", סיפרה אז.

היא תיארה כיצד ההיריון מעניק לה כוח להמשיך גם לאחר האובדן הכבד: "מאז שהקצינים דפקו בדלת ובישרו את הבשורה, בתוך החושך הגדול שנפל על חיינו, אני נושאת בתוכי חיים חדשים. כשנלקח לי ילד אהוב, הבן היחיד שלי, בין החיים יש בתוכי פעימת חיים שמכריחה אותי לקום בבוקר ולהמשיך לחיות".

בהמשך ההספד פנתה לבנה וביקשה ממנו לשמור על אחותו שעתידה להיוולד: "וכשתגיע לעולם אחותך הקטנה, תבקש עליה רחמים מלמעלה, תלווה אותה, תגן עליה, תעזור לי להיות אמא טובה גם בעבורה".

ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, בירך את המשפחה לרגל הלידה: "היום אני וכל מועצת בנימין שמחים בשמחתה של משפחת חבשוש ומתרגשים יחד איתה על הולדת הבת. זו בשורה שממלאת את הלב בשמחה גדולה. אנחנו מאחלים לעינב ולחיים היקרים שתזכו לגדל את בתכם בבריאות, בנחת ובאהבה, ושתביא איתה לביתכם הרבה רגעים של אושר ושמחה".

גנץ הוסיף: "ובתוך השמחה הגדולה הזו, נוה היקר נוכח בלב של כולנו. אנחנו בטוחים שגם הוא שמח היום יחד איתכם מלמעלה, מביט באהבה על המשפחה ועל האחות הקטנה שהצטרפה אליה ושומר עליה. משפחת חבשוש היקרה, אנחנו שולחים לכם חיבוק גדול ומזל טוב מכל הלב".