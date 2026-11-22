חבר בית הנבחרים האקים ג'פריס, דמוקרט מניו יורק הצפוי להתמנות ליו"ר בית הנבחרים בינואר בעקבות ניצחון מפלגתו בבחירות האמצע, הציג את תוכניותיו לשינוי המדיניות האמריקנית כלפי ישראל, ובהן קידום חקיקה נגד אלימות מצד יהודים ביהודה ושומרון.

בריאיון נרחב ל"ניו יורק טיימס" התייחס ג'פריס לעתיד היחסים בין ארצות הברית לישראל, תמך בהקמת מדינה פלסטינית, דן בדרישות להגביל את מכירת הנשק האמריקני לישראל והשיב לשאלות על מעורבות השדולה הפרו-ישראלית איפא"ק במימון מערכות בחירות.

כשנשאל על הצהרתו האחרונה שלפיה המצב הקיים ביחסים עם ישראל אינו יכול להימשך ונדרשים שינויים משמעותיים, הדגיש ג'פריס את תמיכתו בפתרון שתי המדינות.

"עלינו למצוא דרך לשלום צודק ובר-קיימא בין ישראל לעם הפלסטיני. בעיניי, הבסיס לכך הוא ישראל בטוחה ומוגנת, החיה בשלום ובשגשוג כמדינה יהודית ודמוקרטית לצד מדינה פלסטינית עצמאית המעניקה לעם הפלסטיני כבוד והגדרה עצמית. זה חייב להיות המצפן שלנו", אמר.

ג'פריס טען כי במשך עשרות שנים לא הפגינה ארצות הברית מחויבות מספקת לקידום פתרון שתי המדינות, אף ששיבח את המאמצים הדיפלומטיים שנעשו בתקופת ממשלי קלינטון ואובמה. לדבריו, על וושינגטון לחדש את פעילותה להשגת מטרה זו.

בהתייחסו למצב ברצועת עזה, קרא לשיפור משמעותי בתנאי החיים של האוכלוסייה הפלסטינית ולהרחבת הסיוע ההומניטרי, לרבות שירותי רפואה, דיור וגישה למים נקיים ולאוויר נקי.

"המוות, ההרס והחורבן שחוו אזרחים פלסטינים בעזה אינם מתקבלים על הדעת, אינם יכולים להימשך ומנוגדים לערכים האמריקניים", טען.

ג'פריס נשאל גם על שתי יוזמות חקיקה הזוכות לתמיכה בקרב חברי סיעתו: הצעת החוק "לעצור את הפצצות", שלה 82 שותפים להגשה, והצעת החוק "לעצור את ההתנחלויות", שלה 76 שותפים להגשה.

כשנשאל אם יתמוך בהצעות או יפעל להבאתן להצבעה, נמנע מלהתחייב והשיב: "לא, לא הבעתי עמדה לכאן או לכאן".

במקום זאת, הציג את קידום הצעת החוק להגנה מפני אלימות מצד יהודים ביהודה ושומרון ולמניעתה כאחד מסדרי העדיפויות שלו בתחילת כהונת הקונגרס החדש.

"מה שהבהרתי הוא שבתוך 100 הימים הראשונים, אני חושב שהצעד המשמעותי ביותר שנוכל לנקוט בנוגע למצב בגדה המערבית הוא לקדם את הצעת החוק להגנה מפני אלימות מתנחלים בגדה המערבית ולמניעתה", הצהיר.

ג'פריס העריך כי ההצעה תזכה לתמיכה רחבה בקרב הדמוקרטים בבית הנבחרים, וטען כי היא עשויה לתרום לשיפור היחסים בין ישראלים לפלסטינים.

בנוגע לדרישות לעצור את מכירת הנשק האמריקני לישראל, הבהיר כי הסוגיה תידון בהמשך בקרב חברי הסיעה הדמוקרטית.

"מה שהבהרתי הוא שזה דיון שנקיים, אבל המתכונת הנוכחית אינה יכולה להימשך, והיא צריכה להשתנות", אמר.

הריאיון עסק גם במחלוקת הפנימית במפלגה הדמוקרטית סביב מעורבות איפא"ק במימון מערכות בחירות לקונגרס.

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ג'פריס דחה את הטענות שלפיהן תרומות פוליטיות משפיעות על עמדות המחוקקים, וציין כי מטה הבחירות שלו גייס כ-40 מיליון דולר בשתי מערכות הבחירות האחרונות, כאשר התרומה הממוצעת עמדה על 29 דולר. לדבריו, הכספים שימשו גם לסיוע למועמדים דמוקרטים ברחבי ארצות הברית.

"אני גאה ביכולתי לגייס כסף מאמריקנים מן השורה, ולא מבעלי אינטרסים מיוחדים", אמר.

כשנשאל אם ימשיך לקבל תמיכה מאיפא"ק, ציין כי הארגון החליט להפסיק להעניק תרומות ישירות של 5,000 דולר למועמדים. הוא הבהיר כי ימשיך לגייס כספים מתורמים פרטיים, תוך שמירה על העיקרון שלפיו נבחרי הציבור מחויבים בראש ובראשונה לבוחריהם.

ג'פריס קרא בעבר לבחון מחדש את מתכונת הסיוע הביטחוני העתידי לישראל, אך לא דרש לבטל את הסדר הסיוע הקיים או לקצץ ישירות בסיוע הצבאי. הוא גם נמנע מתמיכה בהסרת סעיפים שנויים במחלוקת מחוק ההרשאה לביטחון הלאומי (NDAA).

ביולי האחרון התנגד ג'פריס להצעת חוק שנועדה לעצור את הסיוע האמריקני לישראל.