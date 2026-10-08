מנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים של ארה"ב, האקים ג'פריס, גינה את מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר במלאת שלוש שנים לטבח. לצד דברי ההזדהות עם הנרצחים ושורדי השבי, מתח ג'פריס ביקורת על ישראל בעקבות ההרס ברצועת עזה, וקרא לשינוי משמעותי במדיניות האמריקנית ולהקמת מדינה פלסטינית.

בהצהרתו הזכיר ג'פריס את מעשי הרצח, החטיפה והתקיפה המינית שביצעו מחבלי חמאס באזרחים ישראלים ואמריקנים. "לפני שלוש שנים בדיוק, מחבלי חמאס ששמו להם למטרה להשמיד את ישראל ביצעו טבח בלתי נתפס", אמר. הוא הביע הזדהות עם משפחות הנרצחים ועם שורדי השבי המחלימים מהזוועות שעברו.

ג'פריס התייחס גם לעלייה באירועים האנטישמיים בעולם ולמאבק המתמשך של העם היהודי על קיומו. "אמריקה חייבת להישאר מחויבת לזכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית ודמוקרטית, החיה בביטחון לצד שכנותיה", הדגיש. לדבריו, יש לסלק את חמאס מהשלטון לצמיתות, למגר את הטרור ולחתור לשלום צודק ובר קיימא באזור.

עם זאת, ג'פריס הקדיש חלק מפורש בהצהרתו לביקורת על הפגיעה באזרחים ועל ההרס ברצועה. "מותם הנורא של אזרחים פלסטינים, הרס החברה האזרחית והחורבן בעזה ראויים לגינוי, ואסור לאפשר להם להתרחש שוב", אמר.

בהמשך קרא לשינוי יסודי בגישתה של וושינגטון לסכסוך. "המדיניות האמריקנית באזור חייבת להשתנות באופן דרמטי", הצהיר. הוא דרש לקדם הקמת מדינה פלסטינית עצמאית, לתמוך בדור חדש של מנהיגים פלסטינים ולשים קץ למה שכינה אלימות חמורה מצד יהודים ביהודה ושומרון. ג'פריס הבהיר כי מבחינתו, הפתרון חייב לכלול את ישראל ומדינה פלסטינית החיות זו לצד זו בשלום ובשגשוג.

ההצהרה מגיעה כמה שעות לאחר הצהרתו של ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, שבה גינה את הטבח אך גם האשים את ישראל בביצוע רצח עם ברצועת עזה. דבריו של ממדאני זכו לגינויים חריפים, בין היתר משגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, שתקף אותו ואמר כי "קשה למצוא משפט אחד בפוסט של ממדאני שאינו שקר".

לקראת הבחירות לראשות עיריית ניו יורק בנובמבר 2025, העניק ג'פריס את תמיכתו הרשמית לממדאני, אך גם דרש ממנו להרגיע את החששות בקהילה היהודית בעקבות התבטאויותיו נגד ישראל.

בראיון לרשת ABC News לאחר שממדאני ניצח בפריימריז הדמוקרטיים, אמר ג'פריס: "ביחס לקהילות היהודיות שאני מייצג, אני חושב שהמועמד שלנו יצטרך לשכנע את האנשים שהוא מוכן לטפל באופן אגרסיבי בעלייה באנטישמיות בעיר ניו יורק, שהיא התפתחות בלתי קבילה".