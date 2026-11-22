זמן אמת עונה 5 | במילוי תפקידו - רצח עו"ד אפרים ארנון - פרק 21

בית המשפט המחוזי בחיפה גזר היום (ראשון) מאסר עולם על דוד אבועזיז, בן 68 מנשר, שהורשע ברצח עורך הדין אפרים ארנון במרץ 2021.

בנוסף לעונש המאסר, חויב אבועזיז לשלם פיצויים בסך 258 אלף שקלים לאלמנתו של הנרצח.

ארנון נרצח בפתח ביתו בנשר, לעיני רעייתו, לאחר שאבועזיז ואדם נוסף שזהותו לא התבררה הגיעו למקום והמתינו ליציאתו מהבית. השניים התנפלו עליו ודקרו אותו 37 פעמים.

ברקע הרצח עמד סכסוך הנוגע לזכויות בקרקע תעשייתית בנשר. ארנון, שעסק במסגרת עבודתו המשפטית בהליכים הקשורים לקרקע ובכינוס נכסים, היה מעורב בהליכים שנגעו לזכויות שבהן החזיקו גם אבועזיז ושותפו.

כבר בשלבים הראשונים של החקירה עלה שמו של אבועזיז כמי שהיה לו מניע לפגוע בעורך הדין.

במקביל הצליחו חוקרי המשטרה להתחקות אחר מסלול נסיעתו של רכב שנחשד כקשור לרצח, לאחר שתועד עוזב את האזור. החוקרים עקבו אחר תנועות הרכב בשעות שלאחר האירוע.

יומיים לאחר הרצח נכנס אבועזיז לאותו רכב ונעצר בידי המשטרה. במהלך חקירותיו הכחיש אבועזיז את החשדות נגדו, ובהמשך שמר על זכות השתיקה במשך יותר מחודש.

אחת הראיות שנאספו במסגרת החקירה הייתה זוג נעליים שאותר בקרבת מסלול הנסיעה של הרכב החשוד. על הנעליים נמצא DNA של הנרצח, עורך הדין ארנון.

בתום ההליך המשפטי הורשע אבועזיז ברצח ונשלח למאסר עולם. זהותו של האדם הנוסף שהשתתף ברצח נותרה לא ידועה.