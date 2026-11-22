ביקורת חריפה ברשת נגד תאגיד השידור הציבורי כאן 11, הממומן מכספי המדינה, בעקבות החלטתו לשדר במסגרת התוכנית "זמן אמת" תחקיר על "נוהל יתוש".

גולשים רבים מאשימים את התאגיד כי הוא משתמש בכספי הציבור לפרסום תחקיר שלטענתם מכפיש את לוחמי צה"ל, פוגע בשמם הטוב ועלול לחשוף אותם להליכים משפטיים ולסכנות בזירה הבינלאומית.

במוקד הזעם עומדת העובדה שהתחקיר מופק ומשודר בגוף תקשורת ציבורי הממומן מכספי משלם המיסים הישראלי. מבקרי התחקיר טוענים כי במקום להגן על שמם של הלוחמים שנשלחו להילחם ברצועת עזה, התאגיד מעניק במה לטענות שעלולות לשמש גורמים הפועלים נגד ישראל וחייליה בעולם.

התחקיר צפוי לעסוק בטענות שלפיהן כוחות צה"ל השתמשו בתושבים ובעצורים פלסטינים לצורך סריקת מבנים ומנהרות החשודים במלכוד או בנוכחות מחבלים, בטרם כניסת הלוחמים. כבר עם פרסום הקדימון לתוכנית החלו להופיע ברשת תגובות חריפות נגד התאגיד ונגד ההחלטה לעסוק בנושא.

בפורום רוטר התפתח דיון סוער בעקבות פרסום הקדימון. אחד הגולשים, המכונה "התלמיד", הזהיר מפני ההשלכות האפשריות של הפרסום בזירה הבינלאומית: "הדברים האלו יהדהדו בתקשורת העולמית מיידית". בהמשך הוסיף: "אם רק היו מבינים מה הם עושים לעצמם. למשפחות ולחברים שלהם".

גולשים אחרים הפנו את הביקורת ישירות כלפי המימון הציבורי של התאגיד. אחד מהם כתב בזעם: "המיסים שלי מממנים את החרא הזה". גולש נוסף טען כי מדובר בתכנים אנטי-ציוניים המשודרים על חשבון הציבור.

גם ברשת X התפתח ויכוח סביב התחקיר. גולש שהציג את עצמו כלוחם בסיירת גולני תקף את הפיכת הנושא לתחקיר תקשורתי נרחב וכתב: "זה שהתקשורת הוציאה את זה החוצה תחקיר מפוצץ זה בושה!". לדבריו, השימוש בנוהל היה מצומצם והתקיים ביחידות מסוימות בלבד.

גולש נוסף הביע חשש מפני ההשלכות המשפטיות האפשריות של הפרסום על חיילי צה"ל, והזהיר כי לוחמים עלולים למצוא את עצמם מתקשים לצאת לחו"ל מחשש לצווי מעצר. מדובר בחשש שהביע הגולש, ולא במידע מאומת על הליכים משפטיים שנפתחו בעקבות התחקיר.

אל הביקורת הצטרף גם איש התקשורת חנוך דאום, שהציג בפוסט שפרסם את המציאות המבצעית המורכבת שבה פעלו לוחמי צה"ל ברצועת עזה. דאום סיפר על צוות לוחמים שפעל במשך שבועות ארוכים במנהרות הרצועה, במסגרת החיפושים אחר מידע מודיעיני על חטופים.

לדבריו, אותם לוחמים נעזרו בכמה מקרים בתושבים עזתים שהכירו את מערכת המנהרות, וסיוע זה היה חיוני להצלת חייהם. "והחברה האלה המתוקים לא היו בחיים היום, אף אחד מהם, אם הם לא היו נעזרים בכמה מקרים נקודתיים בעזתים מקומיים", כתב.

דאום הוסיף כי חלק מאותם עזתים הכירו את המנהרות משום שפתחיהן היו סמוכים לבתיהם, ואחרים אף השתתפו בחפירתן. "ככה שתמימים הם לא", הדגיש.

עם זאת, דאום הבהיר כי אינו מתיימר לשפוט תחקיר שטרם שודר, וכי אין מקום להעביר ביקורת על תוכנית שלמה על סמך הקדימון בלבד.

את דבריו חתם במסר חד: "אני לא יודע מה יהיה בתחקיר ולא מתייחס אליו (גם לא אצפה בו כאמור), אבל כן אומר כי באופן אישי, בין חייהם של צוות הלוחמים הזה שפגשתי לבין העזתים, אני יודע במי אני בוחר".