איש התקשורת חנוך דאום התייחס לסערה סביב התחקיר הצפוי בתוכנית "זמן אמת" בכאן 11 על "נוהל יתוש", וסיפר על צוות לוחמי צה"ל שניצל ממוות לאחר שנעזר בתושבים עזתים במהלך פעילות ממושכת במנהרות הרצועה.

התחקיר, שטרם שודר, עוסק בשימוש לכאורה בתושבים או בעצורים פלסטינים לצורך סריקת מבנים ומנהרות החשודים במלכוד או בנוכחות מחבלים, לפני כניסת כוחות צה"ל.

הנושא סוקר בעבר בכלי תקשורת בישראל ובעולם, אך הפרסום על התחקיר החדש מעורר דיון ברשתות החברתיות.

בפוסט שפרסם הבהיר דאום כי אינו מתכוון לשפוט את התחקיר לפני שידורו, ואף אינו מתכנן לצפות בו. "השבוע אמור להיות משודר פרק ב'זמן אמת' על מה שמכונה 'נוהל יתוש'. זה יהיה מטופש מצדי להעביר ביקורת על תוכנית שטרם שודרה רק לפי הפרומו שלה והאמת היא שאני לא חושב שאצפה בתוכנית", כתב.

דאום הסביר כי אירועי המלחמה עדיין מלווים אותו: "אני מניח שיעברו עוד כמה שנים טובות עד שיהיה בלב שלי, שעמוס מסיפורי הנרצחים וההרוגים והחטופים והפצועים הקשים והנאנסים שלנו, מקום גם לסבלם של העזתים".

בהמשך שיתף דאום בסיפור אישי על צוות לוחמים שפגש, אשר פעל במשך שבועות ארוכים מתחת לאדמה בחיפוש אחר מידע מודיעיני על חטופים: "אני כן רוצה להגיד, בלי קשר למה שיראו בתחקיר, שאני באופן אישי מכיר צוות של לוחמים, לוחמי על שהיו שבועות ארוכים (מאוד) מתחת האדמה בחיפוש אחר מודיעין על חטופים".

לדבריו, במהלך הפעילות נעזרו הלוחמים בכמה מקרים בתושבים עזתים מקומיים, וסיוע זה היה חיוני להישרדותם. "והחברה האלה המתוקים לא היו בחיים היום, אף אחד מהם, אם הם לא היו נעזרים בכמה מקרים נקודתיים בעזתים מקומיים", כתב.

דאום הוסיף כי אותם עזתים הכירו היטב את המנהרות וחלקם היו מעורבים בחפירתן: "אגב, העזתים האלה שנתפסו ואולצו לעזור להם הכירו את המנהרות, חלקם כי הפתחים יצאו מאיזור הבית שלהם וחלקם כי הם עבדו בעצמם בחפירות, ככה שתמימים הם לא".

בסיום דבריו שב דאום והדגיש כי אינו מביע עמדה על ממצאי התחקיר שטרם פורסמו, אלא מתייחס למקרה המסוים המוכר לו: "אני לא יודע מה יהיה בתחקיר ולא מתייחס אליו (גם לא אצפה בו כאמור), אבל כן אומר כי באופן אישי, בין חייהם של צוות הלוחמים הזה שפגשתי לבין העזתים, אני יודע במי אני בוחר".