לאחר מו"מ ממושך, עם עליות ומורדות, נסללה דרך הייסורים להקמת ממשלת אחדות לאומית. זה היה כמובן ב-1984. נותרה שאלה אחת: מי יהיה ראשון ברוטאציה - שמיר או פרס?

באפן טבעי היה זה כמעט ברור שראש ממשלת המעבר יוסיף לכהן ב-25 החודשים הראשונים. לא כך חשבו נציגי המערך, ליתר דיוק - מועמדם שמעון פרס. ההשתוקקות שלו לכהן באופן מיידי בראשות הממשלה היתה ממש אובססיבית. מולו עמד מנהיג, שרק טובת המדינה והגשמת רעיון האחדות עמדו לנגד עיניו. כבר כיהן כשנה בתפקיד הרם, ומול העיקשות של יריבו-שותפו לא התעקש ובלבד שיוגשם חלום האחדות הלאומית.

שמיר אפילו עמד בלחצים ממפלגתו: "פרס לא יעביר לך את התפקיד במחצית הרוטאציה", הזהירוהו. בהכירו היטב את פרס, ידע שהוא "חשוד" במניפולציות, אבל היה מוכן לוותר. טובתו האישית, כביכול, לא היתה שיקול בעיניו. והוא צדק. פרס היה לראש ממשלה, ובבוא המועד, אכן עמד במילתו - ייאמר לזכותו - גם מול אנשיו. הם הסיתו אותו להפר את ההסכם ולא לאפשר ליריבו לחזור למשרד ראש הממשלה.

ממשלת האחדות הלאומית, 1988-1984, השלימה ארבע שנים מלאות. היו בה מעלות ומורדות, חשדות הדדיים, התנהלו בה שתי קבוצות שרים מנוגדות - ובכל זאת עם הישגים נאים, בעיקר בתחום הכלכלי וגם בהנמכת המתחים הפוליטיים.

כשמדברים כיום על אחדות, המצב כמובן שונה, שהרי בינתיים הכל דיבורים בדרך לכינון ממשלה חדשה. אחדות לאומית-ציונית היא רק אחת האופציות לפתרון הפלונטר הפוליטי. מאז ומתמיד רעיון האחדות נישא בראש חוצות על-ידי מחנה הימין. בשמאל דוחים אותו מכל וכל, דוחקים באייזנקוט לא "להתפתות" לו.

בניגוד לשמיר, הפעם נתניהו אובססיבי להיות ראשון ברוטאציה, אם וכאשר תכונן, גם בתוקף היות הליכוד המפלגה הגדולה ביותר.

יש לכך צידוקים נוספים. השנתיים שלפנינו הן שנותיו האחרונות של הנשיא טראמפ בכהונתו. המשך שיתוף הפעולה טראמפ-נתניהו הכרחי מול האתגר האיראני, המתחמם מיום ליום. מוטב לו לאייזנקוט, שתחילה ישמש כשר, כמ"מ מקום ראש הממשלה, תפקידים שמעולם לא התנסה בהם. נתניהו כבר עבר את גיל ה-77. רשם כמה שיאים: נכנס לתפקיד ב-1996 כראש הממשלה הצעיר ביותר, וכיום הוא ראש הממשלה המכהן המבוגר ביותר.

באורך כהונתו ובגילו עבר את בן-גוריון ושמיר. אלה יהיו אפוא השנתיים האחרונות שלו, להערכתי, שלאחריהן יפרוש ונראה שלא יוסיף לכהן בממשלה.

אינני סבור שנתניהו, כדמות שנוייה במחלוקת ציבורית, ראוי לו בבוא העת שימלא את תפקיד נשיא המדינה - כפי שמתלחשים. ספק אם יהיה הסכם על כך. לו עצמו לא יהיה זה נוח, אחרי כל שנותיו בראש המערכת הביצועית, לכהן בתפקיד ייצוגי בלבד. בחירת הנשיא מתבצעת כידוע בכנסת, בהצבעה חשאית, ואפילו מקרב חברי סיעת הליכוד עלולים להיות בודדים שלא יתמכו במנהיגם, לנשיאות.

בגיל 80 בקירוב, נתניהו יוכל לטפוח על חזהו בסיפוק על התקופה הארוכה שבה הנהיג את המדינה, וגם להתמסר להשלמת האוטוביוגרפיה שלו, בספר נוסף שבמרכזו - אסון 7 באוקטובר. העם וההיסטוריה מצפים לשמוע מנתניהו את גירסתו המלאה לאותו יום מר ונמהר, שפתח תקופה חדשה בישראל, של מלחמה מתמשכת רבת הישגים ושל בידוד גובר בזירה הבינלאומית.

אפשר לשער שאייזנקוט מבין היטב את המצב ואת הכמיהה לאחדות, שבאה לידי ביטוי בציבור רחב ובמאמרי דעה רבים בתקשורת. השאלה היא, אם הוא חזק דיו כדי להתגבר על יועציו, ולדעת להתעלם ממודעות על פני עמודים שלמים בעיתונות הלעומתית, הקוראים לו לסרב לאחדות, ולהעדיף שותפות עם הערבים. להזדרז ולהקים ממשלה עכשיו, גם אם ממשלת מיעוט היא.

האם נתניהו יתפשר על דרישתו לכהן את מלוא כהונת הממשלה, בלי רוטאציה כלל וכלל? או להסכים לרוטאציה שבה גדי אייזנקוט יהיה הראשון? ראש ממשלת המעבר נתניהו עומד בעקבות הבחירות בראש הגוש היהודי-ציוני הגדול ביותר, אבל יריבו מוביל גוש הכולל את הערבים ולו רוב מוחלט לצורך הקמת ממשלה. סבורני כי בסתר לבו אינו שש לה.

ככל שמתקרב המועד שהוקצה לראש "ישר!" לבוא לבית הנשיא ןלבשר למר הרצוג: "עלה בידי" (או שלא עלה בידו), גוברת הסקרנות לדעת: האם יהיה אייזנקוט - פרס? האם יהיה נתניהו - שמיר?