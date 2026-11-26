דביר עמר בשיחה עם הרב שמואל יניב

בתוך עשרה חודשים איבד הרב שמואל יניב שלושה מנכדיו: האחים הלל ויגל יניב, שנרצחו בפיגוע בחווארה, ואלישע יהונתן לובר, שנפל בקרב במהלך המלחמה.

בריאיון לדביר עמר בפודקאסט של ערוץ 7 הוא מספר על נכדיו, על עשרות שנות עשייה חינוכית ותורנית ועל תפיסת עולמו כתלמידו של הרב צבי יהודה קוק.

"זה הגאווה שלי. יש לי כבוד אחד בעולם", אומר הרב יניב כשהוא נשאל על נכדיו. הוא מספר כי במשך כל חייו ביקש לקדש שם שמיים, ורואה במסירות נפשם של נכדיו ביטוי לערכים שעליהם חינך את משפחתו.

על נכדו אלישע יהונתן לובר הוא מספר כי התעקש להצטרף ללחימה, אף שהיה אב לילד ורעייתו הייתה בהיריון. הוא ביקש להיות בחזית מתוך תחושת אחריות לחבריו ורצון להגן עליהם.

הרב נזכר גם באהבתו של נכדו לארץ ישראל, בתמימותו ובשמחת החיים שלו. כאשר ירדו גשמים, היה יוצא לרקוד מתוך שמחה על הגשם שהעניק הקדוש ברוך הוא לארץ ישראל.

על הלל יניב הוא מספר כי למרות פציעה ברגל שמנעה ממנו להתגייס לתפקיד קרבי, התעקש על שירות משמעותי והצטיין בתפקידו בחיל הים. כשחבריו דיברו על נסיעה לחו"ל, השיב להם כי ארץ ישראל היא גן העדן שלו.

גם הרב יניב עצמו מעולם לא יצא מגבולות הארץ. לדבריו, אפילו כאשר הוצעו לו אלפי דולרים תמורת ביקור של ימים אחדים בחו"ל, סירב. בצוואתו ביקש לציין על מצבתו את העובדה שמעולם לא עזב את ארץ ישראל.

את יגל הוא זוכר כנער מלא שמחת חיים, בעל לב טוב ורצון להעניק לאחרים. בתחילה ביקש ללמוד במכינה שתכשיר אותו לשירות קרבי, אולם בהמשך בחר במכינה שבה יוכל גם להעמיק בלימוד התורה. בתום השנה הראשונה ביקש להישאר לשנה נוספת.

במהלך הריאיון חוזר הרב יניב אל שנות לימודיו בישיבת מרכז הרב ואל דמותו של רבו, הרב צבי יהודה קוק. אחד הזיכרונות שנחרתו בו התרחש לאחר שעות ארוכות של ריקודים, שבהן השתתף הרצי"ה למרות מצבו הרפואי הקשה.

הרב יניב ביקש לראות כיצד רבו מסיים את היום, והבחין בו בשעת לילה מאוחרת כשהוא יושב ולומד תורה. רק למחרת התברר לו כי הרצי"ה רקד במשך שעות כשרגלו פצועה ונעלו מלאה בדם. "אמרתי, איך יכול להיות בן אדם שעומד במשימה כזאת בגיל שלו? ראיתי בעיניי", הוא מספר בהתרגשות.

הרב יניב מספר גם על פיטוריו ממדרשיית נעם לאחר שלקח את תלמידיו לסבסטיה במסגרת המאבק להקמת ההתיישבות בשומרון. מה שנראה באותה עת כמשבר מקצועי פתח בפניו אפשרויות חדשות בעולם החינוך, ובהמשך החל ללמד באולפנות אמנה וצפירה.

במשך עשרות שנים עסק בחינוך, בקירוב לבבות, בפעילות חסד ובהקמת מסגרות תורניות. בגבעת שמואל, העיר שבה גדל, פעל לחיזוק הציבור הדתי ולהרחבת מוסדות החינוך. במקביל הקים מפעל חסד שבמסגרתו סייע במשך כשלושים שנה לתושבי יצהר.

אחד ממפעלי חייו המרכזיים הוא סדרת ספרי 'צפונות בתורה'. הרב יניב חיבר כארבעים ספרים, מהם חמישה עשר העוסקים בצפונות התורה ובקשרים שהוא מוצא בין פסוקיה לבין עולם המתמטיקה והמדע. הוא מספר בהערכה רבה על שעות הלימוד הרבות עם הרב יצחק גינזבורג ועל השפעתו של הגאון מווילנה על דרכו.

בהמשך הריאיון מתייחס הרב יניב לסוגיית גיוס החרדים. במהלך המלחמה נהג לעמוד על הגשר שבין גבעת שמואל לבני ברק ולקרוא לציבור החרדי להשתתף במאמץ המלחמתי. לאחרונה החליט להפסיק את המחאה, בין היתר משום שלא רצה שתתפרש כהתנגדות לעולם התורה.

עם זאת, הרב יניב מותח ביקורת על היחס לצעירים חרדים שאינם מסוגלים להתמיד בלימוד התורה, וקורא להנהגת הציבור החרדי לאפשר להם להתגייס, לרכוש מקצוע ולהתפרנס בכבוד.

הרב יניב, שלחם בעצמו בארבע מלחמות, מספר כי גם במהלך שירותו הצבאי הקפיד על לימוד תורה. לדבריו, בשלושת חודשי הטירונות הספיק ללמוד שבע מאות דפי גמרא.

לקראת סיום הריאיון הוא חוזר אל דמויותיהם של רבותיו, הרב צבי יהודה קוק והרב משה צבי נריה, ואל אהבת התורה, העם והארץ שספג מהם ושאותה ביקש להנחיל לדורות הבאים.