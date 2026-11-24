המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, שקל להוציא את אקדחו האישי מהכספת במהלך התפרעות של מפגינים חרדים בחצר ביתו בחודש יוני האחרון, אך החליט לבסוף להשאיר את הנשק במקומו, כך עולה מעדות שמסר במשטרה ופרטים ממנה נחשפו ב-i24NEWS.

העדות חושפת גם את התנהלות הכוחות שהגיעו למקום ואת חשדותיו של סולברג בנוגע להיערכות המוקדמת להפגנה.

על פי החשיפה, בזמן שהשופט התלבט אם להוציא את נשקו, השוטר הראשון שהוזעק לזירה כבר נסוג מהמקום בשל חששו מהמפגינים. השוטר המתין ברחוב סמוך וחזר לביתו של סולברג רק לאחר שהגיעו למקום כוחות תגבור של יס"מ.

בעדותו במשטרה תיאר סולברג את המחשבה שחלפה בראשו במהלך האירוע ואת ההחלטה שקיבל שלא להוציא את האקדח. "יש לי נשק בכספת, הייתה לי התלבטות של רגע אם להוציא, אבל החלטתי לא להוציא את הנשק. והכספת נשארה נעולה, אבל עברה לי מחשבה בראש".

בהמשך עדותו התייחס סולברג גם לרקע שקדם להתפרעות בביתו, וקשר בין האווירה הציבורית סביב סוגיית גיוס החרדים לבין ההתבטאויות שהופנו כלפיו בתקופה שקדמה לאירוע. "אני ראש הרכב בבית המשפט העליון שדן בחודשים האחרונים לגבי חובת הגיוס ומניעת הטבות מבחורי גיוס שלא התגייסו, הרגשתי בעיקר מהתקשורת החרדית מגמה של השתלחות מראשי הציבור כלפי מי שהיה ראש ההרכב בדיונים האלה".

נושא נוסף שהעלה השופט בחקירתו היה נוכחותם של אנשי תקשורת במקום כבר בתחילת האירוע. "המסקנה היא שאנשי תקשורת ידעו והגיעו לפה בידיעה על מה שהולך לקרות", אמר.