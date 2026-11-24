דביר עמר בשיחה עם רמי גורן

רמי גורן, בנו של הרב שלמה גורן זצ"ל, אמר בראיון באולפן ערוץ 7 כי פעילי הר הבית הזמינו אותו לעלייה לזכר אביו, במלאת 25 שנים לפטירתו, אך הוא סירב להזמנה משום שלדבריו, העולים כיום להר הבית אינם נוהגים בהתאם להיתר שנתן אביו.

מאחר שאני יזמתי את העלייה לזכר מורנו הרב גורן זצ"ל, ואף פניתי לרמי גורן והזמנתי אותו להצטרף אלינו לעלייה על פי שיטת אביו, ברצוני להגיב על דבריו ולהעמיד דברים על דיוקם.

הרב גורן זצ"ל עסק כל ימיו בצורכי ציבור ובהנהגה, ולכן מיעט להעמיד תלמידים שהלכו בדרכו באופן ישיר. עם זאת, אין לי ספק שעולי הר הבית כיום הם מתלמידיו המובהקים ומממשיכי דרכו.

כאשר ניגש הרב גורן לדון בשאלת גבולות הר הבית, הוא לא הסתפק בפלפול בדברי הראשונים, אלא פעל גם לבירור המציאות בשטח. ביוזמתו נשלח צוות של חיל ההנדסה לבצע מדידות מקצועיות בהר הבית, שלדבריו נערכו לראשונה מאז חורבן בית המקדש.

מדידות אלו, לצד דברי הראשונים, המקורות ההיסטוריים והמחקר הארכיאולוגי, שימשו בסיס למסקנותיו ההלכתיות. הרב גורן לא ראה במחקר המציאותי עניין נפרד מן הבירור ההלכתי, אלא כלי חיוני להבנת הסוגיה ולהכרעה בה.

לשמחתנו, השקפתו הסדורה של הרב גורן, מסקנותיו והמפות שהכין, השמורות עד היום בידי בנו, לא נותרו נחלת המשפחה בלבד. הרב פרסם את מחקריו בספרו "הר הבית", במסגרת סדרת ספריו "משיב מלחמה", וכך העמיד את שיטתו לעיונם של תלמידי חכמים ושל הציבור הרחב.

מסקנותיו העיקריות, כפי שהובאו בהרחבה בספרו, הן:

- שטח הר הבית המקודש הוא בן 500 אמה על 500 אמה, אך צורתו אינה בהכרח ריבוע גאומטרי, ולכן אין לתמוה על כך שהכותל המזרחי והכותל המערבי אינם מקבילים.

- בחלקו הדרומי של הר הבית קיימת תוספת המכונה "תוספת הורדוס", שאינה מקודשת בקדושת הר הבית.

- לטמא מת מותר להיכנס לאזורים מסוימים בשטח הר הבית המקודש, לאחר טבילה במקווה, ובלבד שלא ייכנס לשטח החיל והעזרות.

- שיעור האמה הנזכרת במסכת מידות הוא 58 סנטימטרים, בהתאם לשיטת החזון איש.

- הכותל המערבי המוכר לנו כיום הוא, לשיטתו, הכותל המקורי של הר הבית מימי עזרא, שמקורו בתקופה קדומה עוד יותר.

- מקום המקדש נמצא באזור שבו ניצבת כיום כיפת הסלע, אך לפי מסקנתו של הרב גורן, לא קודש הקודשים עמד במקום הכיפה, אלא המזבח. זוהי מסקנה מהפכנית, השונה מן המסורת המקובלת שלפיה כיפת הסלע ניצבת במקום קודש הקודשים.

על פי שיטתו של הרב גורן, ניתן לעלות להר הבית ולהקיף את מקום המקדש, תוך הליכה בסמוך לכתלים והימנעות מכניסה לאזורים האסורים.

כך נוהגים עולי הר הבית המקפידים על עלייה בטהרה.

עם זאת, לפי שיטתו הייחודית של הרב גורן, יש להקפיד על הליכה בסמוך גם לכותל המערבי מצדו הפנימי, שכן לשיטתו קודש הקודשים נמצא ממערב למקום המזבח, שאותו זיהה באזור כיפת הסלע.

בדור האחרון קמו ממשיכי דרכו של הרב גורן, ששבו ודנו בסוגיית מקום המקדש באמצעות אותם כלים שבהם השתמש: דברי הקדמונים, מקורות היסטוריים, בחינת המציאות בשטח ומחקר ארכיאולוגי.

למחקרים שהיו מונחים לפני הרב גורן נוספו ממצאים ומחקרים חדשים שלא היו זמינים בימיו. על בסיסם ביקשו החוקרים המאוחרים ליישב את הקושי שלדעתם הוביל את הרב גורן לקבוע כי המזבח עמד במקום כיפת הסלע. בעקבות זאת חזרו חלקם למסקנה התואמת את המסורת המקובלת, שלפיה כיפת הסלע ניצבת במקום קודש הקודשים.

מובן שלא כל השאלות הוכרעו, ויש מקום להמשך בירור ולדיון הלכתי ומחקרי. ותשבי יתרץ קושיות ובעיות.

אולם דווקא כאן טמונה הנקודה המרכזית: עולי הר הבית הם ממשיכי דרכו של הרב גורן. הם הולכים בשיטתו המחקרית וההלכתית, גם כאשר חלקם מגיעים למסקנות שונות משלו בשאלת מיקום המקדש.

משום כך, חלק מן העולים המקבלים את המסורת שלפיה כיפת הסלע היא מקום קודש הקודשים הולכים בחלקו המערבי של הר הבית מעט מזרחה מן המסלול העולה משיטתו של הרב גורן.

אין בכך התנערות ממורשתו. להפך, יש בכך המשך של דרכו: בירור מתמיד של המציאות לאור המקורות, תוך שימוש בכלים ההלכתיים והמחקריים שהעמיד.

נאמנות לרב אינה מחייבת בהכרח לקבל כל מסקנה שאליה הגיע, אלא גם להמשיך את דרך הלימוד והבירור שהתווה.

מעבר למחלוקת ההלכתית, ראוי לזכור גם את חזונו הגדול של הרב גורן באשר להר הבית. הרב זעק במשך שנים על הפקרת המקום הקדוש וייחל לראות את המוני בית ישראל שבים אליו, בהובלת רבנים וראשי ישיבות.

מאז ימיו השתנתה המציאות בהר הבית באופן משמעותי. כיום אנו זוכים לראות יהודים רבים העולים להר, ובהם גם רבנים וראשי ישיבות, ומבקשים לחדש את הקשר החי עם המקום הקדוש.

אני מאמין כי במציאות הזאת יש משום הגשמת חזונו של הרב גורן, גם אם קיימות מחלוקות הלכתיות באשר לפרטים מסוימים של העלייה.

בהזדמנות זו אני שב ומזמין את רמי גורן להצטרף אלינו לעלייה להר הבית, לראות מקרוב את המתרחש במקום ולחוות את המשך הגשמת חזונו ומשנתו של אביו, הרב שלמה גורן זצ"ל, הרב הראשי לישראל ומגדולי המעוררים לשיבת עם ישראל להר הבית.