עמית סגל הפתיע את מגיד השיעור בדף היומי

הפתעה משעשעת נרשמה הערב (שלישי) בשיעור הדף היומי של הרב אלי סטפנסקי, כאשר מגיד השיעור הפופולרי הבחין בין המשתתפים בפרשן הפוליטי עמית סגל, שהגיע להשתתף בשיעור דווקא ביום הולדתו של הרב.

"זו זכות גדולה בשבילי, אני רואה שעמית סגל נמצא כאן. תודה רבה, זה ממש הפתעה יפה בשביל היום הולדת", אמר הרב בהתרגשות.

הרב סטפנסקי אף הציע לסגל בהומור למסור את השיעור במקומו, אך הפרשן השיב בחיוך: "יש לי פחד במה קצת".

בהמשך שאל הרב את סגל אם הוא לומד דף יומי. סגל השיב כי הוא לומד מאז תחילת המחזור, ממסכת ברכות, וכי לפני כחצי שנה, עם תחילת לימוד מסכת חולין, החל להצטרף לשיעוריו המקוונים של הרב.

סגל ניצל את ההזדמנות כדי לעקוץ בחיוך את מגיד השיעור. "משהו מוזר לי, כי קודם כל אני רגיל לשמוע אותך במהירות שתיים. זה נראה לי איטי פתאום", אמר. הרב סטפנסקי לא נשאר חייב והשיב: "אני יכול לדבר מהר".

בהמשך הסביר הרב על הסוגיה הצפויה בשיעור ואמר: "היום יהיה לנו סוגיה, ב'שוטנשטיין' יש עשרים תמונות, זה קל, נעשה את זה ממש קל". סגל השיב בהומור: "אני שטיינזלץ".

לקראת סיום השיחה פנה הרב סטפנסקי לסגל בבקשה מפתיעה: "איך אנחנו מביאים יותר דתי לאומי לשיעור? אתה יכול לעזור לנו?". סגל השיב כי יפרסם את השיעור אצלו, והרב הוסיף בחיוך: "לא לפחד מהמבטא הליטאי הזה".

הרב סטפנסקי הביע התרגשות מיוחדת מכך שסגל הגיע לשיעור מבלי שידע כי באותו יום הוא חוגג את יום הולדתו.