הרמטכ"ל לשעבר אביב כוכבי צפוי להצטרף לדירקטוריון חברת הטכנולוגיה הביטחונית אר.פי אופטיקל לאב, ולהרחיב בכך את פעילותו במגזר העסקי מאז פרישתו מצה"ל.

החברה עדכנה אמש (שלישי) את הבורסה לניירות ערך בתל אביב על הכוונה למנות את כוכבי לדירקטור. המינוי עדיין טעון את אישורה של אסיפת בעלי המניות, המתוכננת להתכנס ב-30 בדצמבר.

על פי הדיווח, כחלק מתנאי ההתקשרות יוענקו לכוכבי 21,946 אופציות למניות החברה ללא תשלום בעת ההענקה, בשווי כלכלי מוערך של כ-329 אלף שקל.

מלבד האופציות, כוכבי יהיה זכאי לתגמול שנתי ולתשלום עבור השתתפות בישיבות הדירקטוריון, בהתאם לתקרות הקבועות בתקנות.

מהנתונים שפרסמה החברה עולה כי התגמול המשולם כיום לדירקטורים בתנאים דומים מסתכם בכ-91 אלף שקל בשנה.

אר.פי אופטיקל הוקמה בשנת 2010 בידי רן כרמלי ופבל רשידקו, יוצאי חיל המודיעין. החברה עוסקת בפיתוח ובייצור פתרונות אופטיים ואלקטרו-אופטיים עבור התעשיות הביטחוניות, לרבות מערכות הדמיה תרמית.

כוכבי, בן 62, סיים את תפקידו כרמטכ"ל ה-22 של צה"ל בינואר 2023. מאז פרישתו הוא פועל בכמה מסגרות עסקיות, בעיקר בתחומי הטכנולוגיה והאנרגיה.

בדצמבר 2024 דווח ב"כלכליסט" כי הצטרף לקרן ההשקעות הישראלית-קנדית AWZ, המשקיעה בחברות טכנולוגיה מתקדמת.

בנוסף, לפי דיווח החברה לבורסה, הוא מעניק שירותי ייעוץ לחברות בתחום האנרגיה, ובהן דוראל אנרג'י טק ונצ'רס, ומכהן כדירקטור בחברת האנרגיה המתחדשת זפירוס.