אתם שלום - שימי יונייב, אברהם פריד, גיל ישראלוב, וזבולון נתנוב [הקליפ הרשמי]

הזמר והמוזיקאי שימי יונייב חבר לאברהם פריד, גיל ישראלוב וזבולון נתנוב לביצוע מחודש של הפיוט הבוכרי המסורתי "אתם שלום", המשלב בין המורשת המוזיקלית של יהדות בוכרה לבין עולם הניגונים של חסידות חב"ד.

מאחורי היוזמה עומד יונייב, שאחראי גם לעיבוד ולהפקה המוזיקלית של הביצוע החדש.

סיפורו של הניגון מתחיל בתחילת שנות השבעים, כאשר הרב רפאל צמח חודיידטוב, מראשי העדה הבוכרית ומנכבדי חסידי חב"ד, הביא את הפיוט לחצר הרבי מלובביץ'.

הניגון זכה לאהדתו של הרבי ובהמשך נכנס לספר הניגונים של חסידות חב"ד תחת השם "שמעו בנים". מאז הפך לאחד הביטויים המוזיקליים לקשר ההיסטורי שבין יהדות בוכרה לחסידות.

הביצוע החדש נולד לרגל חגיגות יום הולדתו ה-70 של איש העסקים והפילנתרופ לב לבייב, מייסד ונשיא קונגרס יהודי בוכרה העולמי.

למיזם יש גם קשר משפחתי: בנו של לבייב נשוי לנינתו של הרב חודיידטוב, שהביא את הניגון לחצר הרבי לפני יותר מחמישים שנה.

במסגרת החגיגות הפתיעו יונייב וישראלוב את לבייב עם הקליפ שצולם לשיר, ובכך חיברו בין סיפורו ההיסטורי של הפיוט, המורשת הבוכרית והקשר המשפחתי שנמשך לאורך הדורות.