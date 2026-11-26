1. כשהילד צועק עליך כי אתה לא נותן לו לנהל אותך או כשמשהו לא מוצא חן בעיניו, יש לך שתי אפשרויות: לצעוק עליו בחזרה או להתבונן עליו ברחמים.

להסביר לעצמך שהוא עייף, מוצף, רעב, צמא, לא קבל היום מספיק תשומת לב, סתם לא מצליח עדיין לווסת את הרצונות שלו. זו רשימה חלקית. כשיש לך סבלנות, לפתע, הילד שלך יכול להוציא ממך מגוון סיבות משכנעות לשאלת השאלות: 'למה הוא מתנהג בצורה לא נעימה?', גם אם בו זמנית אתה מנסה לחנך אותו ש"ככה לא מתנהגים".

2. נקודת ההנחה שעוזרת לך לקבל ילד זועם ואפילו 'חוצפן', היא שאתה רוצה לאהוב אותו. זה עוזר לך להביט עליו ברחמים ולהבין שהוא לא 'ילד רע', גם אם מסיבה פנימית עלומה הוא מתנהג 'לא יפה'. בעומק של העומק, כוונתו לשם שמים. הוא מרגיש שצעקות יביאו לו את הגאולה הרגשית וטועה, אבל מה הוא מבקש בסך הכל להשיג ע"י הצעקות? להציל את עצמו. לעשות לעצמו טוב. להירגע מהתחושות הנסתרות שאוזקות אותו לתחושת אי נעימות עזה.

3. בפוליטיקה ובחיים האישיים, אנחנו מצפים ממבוגרים 'להתנהג יפה'. מדחיקים את העובדה היבשה שיש סיבות אישיות עמוקות יותר לצורה שבה אדם מתנהל בפומבי. כשאדם מתבגר, כבר קשה לשער מה עובר עליו ולמה הוא מתנהג בצורה שאינה נעימה לציבור. אצל ילד אתה מניח שהוא עייף או רעב, אצל מבוגר זה נוגע באזורים אישיים עמוקים יותר ורבדים בני שנים. אין בדל הצדקה למי שעוצר את האוטו ומחטיף כאפה למי שעקף אותו, אך ברור שבעומק העניין המחטיף הרבה יותר מסכן מהחוטף. הקשיים הרגשיים לא יעלמו לו ברגע שכאב הכאפה יעלם.

4. חוסר מודעות למסכנות עצמית אינו הופך את האדם ל'לא מסכן', הוא רק מחייב אותנו לנהוג בו בכבוד, לתת לו בסתר שני ליטר רחמים ואם אפשר לנסות לעזור לו. להוציא ממנו, איכשהו, רוך אנושי, דמעות על הילדות ועל האגו ההרסני וקהות החושים שהתפתחה בו. רק לא לקחת ללב ולהשיב ב'אותו מטבע'. ההיפך. ככל שאדם 'אינו נעים' - יש להביט עליו ברחמנות גדולה יותר. אפשר להתנגד, אך בלי חמלה אנושית כלפי גופו של אדם - אנחנו כמו אבא שצועק על ילד קטן. ככה לא יוצאים גדולים. גם לא בעיני הציבור. אף פעם. גם אם נדמה לך שנצחת לרגע.

הכותב הוא עורך תוכן ויוצר טקסטים וסרטונים. מפיק ה'גדליה מייל' ובמאי טרילוגיית הסרטים: "רווק עם אלוקים", "אבא עם אלוקים" ו"בית עם אלוקים" הזמינים לצפייה. מספריו: 'עבדים ומסכים', 'ברגוע' ועוד. לפניות: gilinada@gmail.com