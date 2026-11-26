הראל מויאל - תודה לאבא

הזמר והיוצר הראל מויאל מוציא את "תודה לאבא", סינגל ראשון מתוך אלבום חדש שעליו הוא עובד בתקופה האחרונה, וצפוי לכלול 11 שירים.

השיר נכתב והולחן על ידי מויאל, שגם חתום על ההפקה המוזיקלית לצד שמעון יחיא.

הוא נוצר בעקבות תקופה אישית מורכבת שעבר הזמר, שהובילה אותו להתבוננות מחודשת על חייו, על משפחתו ועל מקומה של האמונה בהתמודדות עם קשיים.

במרכז השיר עומד מסר של התגברות על משברים, אמונה עצמית והכרת תודה. מויאל משלב בו פנייה אישית לאדם המתמודד עם נפילות ואכזבות, לצד עידוד להמשיך קדימה ולא לוותר.

השיר מתייחס גם לדברים שלימדה אותו אמו על אמונה, התמדה והיכולת להתמודד עם תקופות קשות, ומסתיים במסר של הודיה לקב"ה.