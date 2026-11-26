החדשות הטובות של כניסת יהודים ליריחו היא הזדמנות טובה לחזור לפרקים הראשונים של כניסת עם ישראל ליריחו בימי יהושע ולהבין מהו עניינה המיוחד של יריחו.

סביב כיבוש יריחו אנו פוגשים שתי הדרכות של יהושע

ההדרכה הראשונה היא לא לקחת מהשלל - 'ורק אתם שמרו מן החרם ושמתם את מחנה ישראל לחרם ועכרתם אותו וכל כלי כסף וזהב וכלי נחושת וברזל קדש הוא לה' אוצר ה' יבא' (יהושע ו, יח-יט). עכן שמעל בחרם ולקח מהשלל גרם למפלת ישראל בקרב השני של ישראל - הקרב הראשון מול העי.

ההדרכה השנייה היא לא לבנות את יריחו. יהושע קילל את מי שיבנה את יריחו - 'וישבע יהושע בעת ההיא לאמור ארור האיש לפני ה' אשר יקום ובנה את העיר הזאת את יריחו בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה' (יהושע ו, כו) ואכן חיאל בית האלי רצה לבנות את יריחו ומה שקרה בפועל. זה שכל בניו שהיו בעסק בנין יריחו מצאו את מותם (מלכים א, טז, לד)

מתעוררות כאן כמה שאלות מרכזיות.

השאלה הראשונה מדוע יהושע ציווה לא לגעת בשלל, הרי במלחמות ישראל מותרים לקחת שלל.

השאלה השנייה היא מדוע קילל יהושע את מי שיבנה את יריחו. האם מתוך זה אנו גם מבינים שאסור לגור ביריחו?! לכאורה אנו מוצאים כבר בתנ"ך התיישבות ביריחו, ובתקופת בית שני התלמוד הירושלמי מעיד שתושבי יריחו היו כמספר תושבי ירושלים.

ועוד יותר קשה, שהרי גם התלמוד הבבלי (סנהדרין קיג, א) וגם התלמוד הירושלמי (סנהדרין י, ח) טוענים שקללת יהושע כוללת גם מציאות שבונים עיר לא במקום יריחו וקוראים לה יריחו, גם אז עוברים על קללת יהושע. איסור זה נראה מוזר ביותר.

ביחס לשאלה הראשונה נשאלת השאלה האם יהושע נהג כשורה כאשר אסר לקחת משלל יריחו. לפי התלמוד הבבלי (סנהדרין מד, א) יהושע לא נהג כראוי. הקב"ה כמו אומר ליהושע נא היה ריאלי. האם אתה מאמין שכל עם ישראל ימנע מלקחת מן השלל?! לעומת זאת לפי התלמוד הירושלמי (תענית ב, ו) יהושע נהג כראוי. ובית דין של מעלה הסכים עם החלטתו של יהושע שאסור לגעת בשלל.

מהי בעצם שורש המחלוקת בין התלמודים. המחלוקת היא האם צריכים להיות ריאליים או שמנהיג ראוי צריך להציב אתגרים. מנהיג טוב, כמו אומר, נכון שמותר במלחמות לקחת שלל, אולם אני מאמין בפוטנציאל שלכם. אם אומר לכם שבמלחמה מסוימת אין לגעת בשלל תוכלו לעמוד בכך.

השאלה היא מה למעשה מטרת האתגר הזה אותו הציב יהושע.

התשובה היא שכל עם צריך מיתוסים כדי להצליח. ההתיישבות היהודית הצליחה לא במעט בזכות אמירתו האלמותית של יוסף טרומפלדור: טוב למות בעד ארצנו. עם ישראל הצליח במלחמותיו לא מעט מכיוון שראה בעיני רוחו דמויות כמו שמשון הגיבור, יהודה המכבי, ובר כוכבא.

יהושע רצה להפוך את יריחו למיתוס. יריחו אמורה להיות סמל של מסירות נפש. עיר שאין בה שום רווח אישי. עם ישראל מוסר את נפשו לכבוד הקב"ה בלי שיהיו לו מכך כל רווח.

לצורך כך בראש ובראשונה אסר יהושע לקחת מן השלל. יהושע לא הסתפק בכך ואסר גם לבנות עיר אחרת ולקרוא לה יריחו, מכיוון שיש בכך פגיעה במיתוס - מיתוס מסירות הנפש.

הרעיון באיסור בניית יריחו וכמו כן בבניית עיר אחרת שיקראו לה יריחו הוא הרעיון לצבור כסף סביב יריחו. אין בעיה לגור ביריחו בבתים צנועים, או בבתים שהציבור בונה. מה שאסור הוא להיות קבלני בנין סביב יריחו (או עיר אחרת ששמה יריחו) ברגע שמה שמעניין אותך זה הצד החומרי, בהכרח שברת את מיתוס מסירות הנפש סביב יריחו. כל זה מוסבר במאמר הירושלמי (סנהדרין י, ח) המסביר את הטרגדיה של משפחת חיאל בית האלי בכך שהם רצו לרבות את ממונם.

יריחו חייבת להישאר בתודעה הציבורית כסמל של כולו לה' - סמל של מסירות נפש. ואם מתבוננים על החברה הנפלאים שנכנסו לגור ביריחו, אז לא רק שאין בעיה עם המגורים שלהם, אלא בכך שהם נמצאים בתוך אוכלוסייה עוינת, שכבר הספיקה להתנכל להם, הם מעצימים את סמל מסירות הנפש של יריחו.