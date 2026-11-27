ארץ נהדרת והשמאל הקיצוני חסרי מודעות לכמה הם מנותקים מהמציאות #יקוב #פוריו #ישראל #תקשורת

מערכון של "ארץ נהדרת", שבו אוראל צברי מגלם את איתמר בן גביר שמפעיל נער גבעות במשחק מחשב, עורר זעם בימין וקריאות ברשת להחרים את הקומיקאי.

במשחק הבדיוני, שנקרא GTL, נער הגבעות הורג ערבים, דורס כבשים ושורף מכוניות. במוקד הביקורת עמד גם המקום שבו מתרחש המערכון: רחוב ארוך וגשר כחול, שגולשים רבים, בהם אושיית הרשת יעקב אליצור, זיהו עם חווארה ועם זירת פיגועים רבים שבהם נרצחו ונפצעו ישראלים.

בסרטון שפרסם הציג אליצור את הגשר מהמערכון לצד הגשר בחווארה, ואמר כי כל מי שגדל בשומרון מכיר את המקום.

"מעבר לעובדה שמדובר בהסתה פרועה נגד בן גביר והימין כולו, אני שמתי לב למשהו מאוד מעניין", אמר, והצביע על הדמיון בין הרחוב במשחק לכביש החוצה את הכפר.

אליצור סיפר כי כשעמד בפקקים באותו כביש, חזר אליו חשש אחד: "מה יקרה אם מישהו פשוט יתקרב לרכב שלי וירה מטווח קצר?". הוא הזכיר את האחים הלל ויגל יניב, שנרצחו בירי מטווח קצר כשעמדו בפקק בחווארה, ואמר כי הפיגוע התרחש בדיוק במקום שבו חשש מתרחיש כזה.

כחצי שנה לאחר מכן, הזכיר אליצור, נרצחו בכפר גם אב ובנו, שי ואביעד ניגרקר, בעת ששטפו את רכבם. "אז תגידו רגע, מי בדיוק יורה במי ברחובות חווארה?", שאל.

אליצור תקף את הבחירה להציג נער גבעות הורג ערבים ברחוב שלדבריו שוחזר מחווארה. "בחווארה האמיתית לא היה שום משחק, היו ארבעה אנשים אמיתיים לגמרי, שמעולם לא חזרו הביתה", אמר.