הרמטכ''ל רב-אלוף אביב כוכבי העניק אתמול (ב') אות הערכה למפקד חיל האוויר הגרמני לוטננט גנרל אינגו גרהרץ.

האות ניתן כביטוי של הוקרה וכבוד על שיתוף הפעולה הצמוד בין הצבאות.

כחלק משיתוף הפעולה, הוענקה למפקד חיל האוויר, אלוף עמיקם נורקין, מדליית Order of Merit of The Federal Republic of Germany. המדליה הוענקה על ידי שגרירת גרמניה בישראל, ד״ר סוזאן ואסום-ריינר והינו האות הגבוה ביותר שניתן לקבל מטעם נשיא גרמניה כאות הוקרה על מאמץ ומחוייבות הדדית. המדליה ניתנת לרוב על הישגים משמעותיים בתחומי חברה, כלכלה, תרבות, מדע וכאות כבוד.



חילות האוויר הישראלי והגרמני מקיימים שיתוף פעולה צמוד במהלך השנים האחרונות. בין שיתופי הפעולה מתקיים תרגיל ה-"Blue Flag" אחת לשנתיים, הפעלת טייסת גרמנית בבסיס חיל האויר תל נוף ותרגיל ה-"BLUE WINGS" שהתרחש לפני כשנה בגרמניה.

צילום: דובר צה"ל



כוכבי אמר כי "האימונים, הפרויקטים והשותפות, הם אלה שעומדים מאחורי המדליה הזו. מדינת ישראל והצבא הישראלי מעריכים ומוקירים את התרומה שלכם וזו הזדמנות גדולה עבורנו להביע את הערכתנו.

יצרנו קשר חשוב בהרבה זירות ותחומים, אשר בא לידי ביטוי גם בתרגיל המשותף שמתרחש בימים אלו".



שגרירת גרמניה בישראל, ד"ר סוזאן ואסום-ריינר: "זהו כבוד רב וזכות גדולה עבורי להעניק לך, מפקד חיל האויר, בשם נשיא גרמניה את עיטור הכבוד של הרפובליקה הפדרלית הגרמנית. עיטור זה הוא הכבוד הגדול ביותר עבורנו ואני מודה לך מעומק ליבי על שהסכמת לקבלו, זהו סמל של הערכה לתרומה החשובה והיוצאת מן הכלל שלך, להעמקת והרחבת היחסים בין ישראל לגרמניה.

''שתי מדינותינו, הצליחו במהלך העשורים האחרונים לייצר שותפות חזקה וידידות איתנה מעל תהום השואה כנגד כל הסיכויים ההיסטוריים. שיתוף פעולה זה התאפשר בזכות האדיבות והאמונה בפיוס. בימים אלו, אנו בעיצומו של תרגיל הBlue Flag שבו מטוסי-קרב ישראלים וגרמנים מתאמנים כנף אל כנף על מנת להיות מוכנים ככל האפשר לאתגרים הביטחוניים התובעניים של ימינו", הוסיפה ואסום-ריינר.



מפקד חיל האויר הגרמני אינגו גרהרץ אמר: "שיתוף פעולה זה הוא רלוונטי מאין כמוהו ובעל חשיבות מבצעית רבה עבור ביטחון חיילינו. הקשר בין שני החילות אינו מבוסס על פרוייקט אחד, אלא על יוזמות רבות, שכולן מחברות בין אנשים ושמות. עמיקם היקר, ברצוני להוקיר לך תודה עבור כל האנרגיה שהשקעת בפרוייקטים אלו שכה קרובים לליבך. אתה מנהיג צבאי מוערך שמעשיו מחברים בין שתי האומות שלנו. זו הזדמנות להביע הערכה על החברות שקיימת בין כוחותינו ועל הקשר האישי העמוק שפיתחנו".