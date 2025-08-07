מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, הדגיש את הצורך בפירוק ארגון הטרור חמאס מנשקו, כדי להבטיח שלום ארוך טווח באזור.

בראיון לערוץ הטלוויזיה Fox Business, נשאל רוביו על הדיווחים לפיהם ישראל תכבוש את רצועת עזה, וחזר על עמדת ארה"ב כי ההחלטות הביטחוניות של ישראל הן בסמכותה הבלעדית.

"בסופו של דבר, הנשיא טראמפ אמר שישראל תחליט מה היא צריכה לעשות כדי להבטיח את ביטחונה", אמר רוביו, שציין כי הוא בקשר כמעט יומיומי עם בכירים ישראלים. "לרוב זה עם ראש הממשלה, אך לעיתים קרובות גם עם חברים רבים בצוותו".

לדבריו, יש שלוש סוגיות מרכזיות שצריך להתמקד בהן במזרח התיכון. הוא ציין כי למרות שכולן קריטיות, תשומת הלב העולמית מרוכזת בעיקר בסוגיה אחת.

"הבעיה הראשונה היא בעיה הומניטרית שצריך לטפל בה", אמר והוסיף: "אנחנו עובדים קשה מאוד למצוא דרכים להתמודד עם הבעיה הזו בצורה שלא תסייע לחמאס".

"הבעיה השנייה היא שישנם 20 חטופים חפים מפשע שמוחזקים בתנאים איומים, והשלישית היא שכל עוד חמאס קיים, לא יהיה שלום", אמר רוביו.

הוא הביע דאגה מכך שסבלם של החטופים והאיום שמציב חמאס לא מקבלים את תשומת הלב הראויה. "יש הרבה תשומת לב לנושא ההומניטרי...אבל אין מספיק תשומת לב לכך ש-20 אנשים, שאין להם כל קשר לנושא הזה, מוחזקים במנהרות על סף מוות, ואין שיח רציני על כך שחמאס צריך להיות מנוטרל ומפורק".

רוביו הבהיר כי עמדתה של ארה"ב היא ששלום אמיתי אינו אפשרי כל עוד חמאס שולט ברצועה. הוא ציין כי זוהי לא רק עמדת ארה"ב וישראל, אלא גם עמדת אחרים באזור.

"גם הליגה הערבית אומרת את זה. כל עוד חמאס קיים כקבוצה חמושה בעזה, לא יהיה שלום. לא יהיה עתיד של שלום, כי זה יקרה שוב, וזה לא יכול לקרות שוב. אנחנו לא נפסיק עד שחמאס יושמד לחלוטין", הדגיש מזכיר המדינה האמריקני.