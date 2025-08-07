התקשורת בלבנון פרסמה את פרטי ההצעה האמריקנית להסכם חדש בין ישראל ללבנון.

מדובר ביוזמה של שליח ארצות הברית בסוריה, טום בראק, אשר נועדה "להאריך ולייצב את הפסקת פעולות הלוחמה בין המדינות". ההצעה צפויה לעלות לדיון היום בממשלה הלבנונית.

על פי המסמך, חיזבאללה ויתר הגופים החמושים שאינם כפופים למדינה, יפורקו לחלוטין מנשקם עד סוף השנה, ובמקביל תיסוג ישראל מנקודות מפתח בגבול הצפוני. צבא לבנון וכוחות ביטחון הפנים יחליפו את כוחות צה"ל, והצדדים ינהלו משא ומתן עקיף בתיווך בינלאומי שיתמקד בגבול ובסוגיות אסירים.

עוד כוללת ההצעה חיזוק הריבונות הלבנונית, הבטחת שליטה בלעדית של הממשלה בענייני ביטחון ואיסוף נשק מלא מכלל השטח הלבנוני. בנוסף, מדינות מערביות ומדינות ערביות צפויות להשתתף בכנס כלכלי לצורך תמיכה בכלכלה הלבנונית ובשיקום המדינה.

ההצעה האמריקנית מתוארת ככזו המורכבת מארבעה שלבים:

בשלב הראשון, בתוך 15 ימים, תתחייב ממשלת לבנון לעקרונות ההסכם, ופעולות צבאיות יופסקו כליל. במקביל, ייפתח משא ומתן עקיף לפתרון סוגיות הגבול, בתיווך ארצות הברית, צרפת והאו"ם.

בשלב השני, תוך 60 ימים, תחל ממשלת לבנון באיסוף נשק חיזבאללה ופריסת צבאה בשטח. ישראל תיסוג משלוש מתוך חמש הנקודות בהן היא נוכחת, והאזרחים הלבנונים יורשו לחזור לבתיהם. כמו כן, תחל עבודת שרטוט הגבול באזור חוות שבעא וישוחררו אסירים לבנונים.

בשלב השלישי, תוך 90 ימים, תיבחן היעדר נוכחות חמושה מדרום לליטאני, לרבות מתקנים לייצור ואחסון אמצעי לחימה. ישראל תיסוג מהנקודות האחרונות וצבא לבנון יגביר את שליטתו בגבול עם סוריה.

השלב הרביעי, המתוכנן להשלמה תוך 120 ימים, כולל פירוק סופי של כלל החימוש הכבד הלא-מורשה, לרבות רקטות, כטב"מים, חומרי נפץ ומנהרות. בתום השלב, תושלם נסיגת צה"ל וכלל השליטה הביטחונית תועבר לידי ממשלת לבנון בלבד.