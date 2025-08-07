תיעוד דובר צה"ל צילום: דובר צה"ל

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום המשיכו ביממה האחרונה בלחימה אינטנסיבית נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה, בהכוונת אגף המודיעין והשב"כ.

במרחב ח'אן יונס פועלת אוגדה 36 באופן התקפי, תוך איתור והשמדה של פירים ותשתיות תת-קרקעיות. במהלך הפעילות חוסלו מחבלים שזוהו כמאיימים על הכוחות, הן בתקיפות קרקעיות והן בתקיפות מהאוויר.

בצפון הרצועה, כוחות אוגדה 162 פועלים בג'באליה ובשכונת דארג' תופאח, שם חוסלו ביממה האחרונה מספר מחבלי חמאס.

במקביל, כוחות אוגדה 99 ממשיכים באיתור והשמדת תשתיות טרור תת-קרקעיות ועל-קרקעיות בצפון הרצועה. חטיבת האש 990 תקפה מבנים צבאיים של חמאס וארגונים נוספים.

בדרום הרצועה, אוגדת עזה (143) פועלת להשמדת תשתיות טרור נוספות. במהלך היממה האחרונה השמידו כוחותיה מספר מוקדים ואיתרו פירים נוספים.

בצה"ל מדגישים כי הפעולה הקרקעית והאווירית נמשכת במקביל בכלל גזרות הלחימה, במטרה לשבש את פעילות האויב ולפגוע ביכולותיו המבצעיות.