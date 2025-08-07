היוצר יובל גינזבורג התלווה לנערים שהתבצרו בבית הכנסת הספרדי בנווה דקלים יחד עם חנן פורת, במקביל להתבצרות הנערות בבית הכנסת האשכנזי. היום, י"ג באב, 20 שנה להתנתקות מגוש קטיף, ערוץ 7 מציג את תיעוד הפינוי הכואב מבית הכנסת בנווה דקלים. עוד באותו נושא: "חרב הגירוש לא הוסרה מעל ההתיישבות"

חורבן בית המדרש הראשון והשני בתפילת המנחה האחרונה בבית הכנסת שרו עשרות הנערים "אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפילתנו". הרב יגאל קמינצקי, רב אזורי גוש קטיף, זעק בתפילה, "אבינו מלכנו קרע רוע גזר דיננו" ונשא את תפילת "אל מלא רחמים". לאחר מכן, כשספרי התורה בידיהם, פצחו הנערים בשירה וריקוד "תהא השעה הזאת שעת רחמים". לאחר מכן נכנסו החיילים בניסיון לפנות את הנוכחים. בתיעוד נראים חיילים מתרפקים בבכי מול ארון הקודש, דקות לפני שסייעו בפינוי המתפללים מבית הכנסת.

