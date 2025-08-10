בג"ץ הורה היום (ראשון) לממשלה להגיש תגובה ממוקדת שתצדיק את מדיניותה בנוגע לתנאים לסיום המלחמה והשבת החטופים המוחזקים בידי ארגוני הטרור ברצועת עזה.

בעתירה שהגיש מטה המשפחות להחזרת החטופים נכתב כי המטרה המרכזית אינה לחייב את הממשלה להסכים להפסקת המלחמה, אלא לדרוש ממנה לספק הצדקה מפורטת למדיניותה, כדי שזו "תעמוד למבחן הציבור".

השופט חאלד כבוב קבע כי התגובה צריכה להתייחס לשאלה כיצד ובפני מי על הממשלה להצדיק את האופן שבו מופעל שיקול הדעת בקביעת התנאים לסיום הלחימה ולשחרור החטופים.

לפי ההחלטה, על הממשלה להגיש את תגובתה עד ליום 24 באוגוסט 2025.

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הגיב: "באיזו סמכות, ובאיזו זכות, השופט חאלד כבוב, אתה מבקש להתערב בשיקול הדעת של ממשלת ישראל בניהול המלחמה בעזה? אני אומר לך חד וחלק: זו לא סמכותך! מי שלא מכבד את החוק ואת סמכויות הממשלה, שלא יצפה שיכבדו אותו ואת החלטותיו".