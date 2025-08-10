ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו, גינה את התקיפה שאירעה ביום שבת במונטריאול, במהלכה הותקף אב יהודי לעיני ילדיו, וכינה אותה "מעשה מצער של אלימות".

"מחשבותיי עם המותקף ומשפחתו בתקופת ההתאוששות, ואני תומך בגורמי אכיפת החוק בפעילותם להביא את התוקף לדין", אמר טרודו.

בתיעוד חלקי מהאירוע נראה גבר מכה קשות את האב היהודי כשהוא שרוע על הקרקע, ולאחר מכן משליך את כיפתו לרצפה. החשוד נמלט מהמקום לפני הגעת המשטרה, והרקע למעשה עדיין בבדיקה.

הלובי היהודי בקנדה כינה את התקיפה "אירוע מזעזע" וקרא לרשויות לפעול במהירות ללכוד את התוקף ולמצות עמו את הדין, לצד טיפול בהסלמה בפעולות נגד הקהילה היהודית.

מאז ה-7 באוקטובר 2023 נרשמה עלייה באירועים אנטישמיים בקנדה, בהם ירי והשלכת בקבוקי תבערה לעבר מוסדות יהודיים, וכן ניסיון תכנון לרצח המוני בקהילה היהודית בטורונטו.