המשטרה הפדרלית בקנדה הודיעה כי עצרה בתחילת החודש קטין מצפון לטורונטו, החשוד בתכנון פיגוע טרור.

הקטין מואשם כי הפיץ תכני תעמולה של ארגון דאעש, השתייך לקבוצת טרור וניסה להשיג ציוד ואמצעי לחימה לקראת ביצוע פיגוע.

ראש שירות המודיעין הקנדי, דן רוג'רס, התריע לאחרונה מפני מגמה מדאיגה של מעורבות הולכת וגוברת של קטינים בפעולות טרור ולפחות בעשרה אחוזים מהחקירות המתנהלות מעורבים קטינים - ובהם כאלה שתכננו תקיפה נגד יהודים.

באוגוסט 2025 נעצר במונטריאול קטין שתכנן לבצע פיגוע בשם דאעש, ובסוף 2023 ובתחילת 2024 נעצרו באוטווה שני נערים בני 15 שתכננו פיגוע רב נפגעים בקהילה היהודית המקומית.

גורמי הביטחון מסרו כי מאז שנת 2022 סוכלו 24 ניסיונות לבצע פעולות טרור קיצוניות, לרבות פיגוע שתכננו אב ובנו נגד הקהילה היהודית באזור טורונטו.

הלובי היהודי בקנדה קרא לאחרונה לממשלה לפעול בתקיפות מול תומכי חמאס הפועלים בשטח המדינה, תוך אזהרה כי רשתות תמיכה כאלו עלולות להוביל לפיגועים ולסיוע לטרור גם מחוץ לגבולות המדינה.

בדיווחים שונים נטען כי לכ-450 בכירים ובעלי תפקידים בארגון חמאס קיימים קשרים עם קנדה - בהם גם אחראי על גיוס הכספים עבור הארגון.