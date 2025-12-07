היוצרת והזמרת רוני לופס (24) משחררת את "קומי לרקוד" - סינגל שני מתוך מסע של חיפוש זוגיות, תקווה ושמחה בתוך חיי ההמתנה.

השיר החדש נולד, לדבריה, מתוך רגע פנימי של בחירה בשמחה - לא בתור תוצאה של "הסוף הטוב", אלא כדרך חיים.

"כתבתי את השיר הזה מתוך רגע של החלטה - שיש כל כך הרבה דברים יפים בחיים, ואני בוחרת לקום ולרקוד אותם", מספרת לופס, יוצרת דתייה מהיישוב ניל"י שבאזור בנימין.

לדבריה, הרגע הגיע כשהיא דמיינה את הצעת הנישואין שלה - וכתבה שיר שהפך לדו-שיח עם נשמתה: "קומי לרקוד".

"זהו דו-שיח אמיתי, בלי מסכות", היא מוסיפה. "דמיינתי את עצמי מתפללת ברגעי השיא, מבקשת בית וילדים, אבל הבנתי שהריקוד הוא לא רק שם בעתיד - הוא כאן ועכשיו".

היא מדגישה כי השיר פונה אל נשים רבות שנמצאות בתהליכי ציפייה או שידוך, ומציע להן לחגוג את הרגע - לא את ההשלמה.