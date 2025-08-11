הלוויין הישראלי "דרור 1", שפותח ויוצר במלואו על ידי התעשייה האווירית, נכנס היום (שני) בהצלחה למסלולו הקבוע בגובה של כ-36,000 ק"מ מעל פני כדור הארץ.

מדובר בלוויין תקשורת מהמתקדמים בעולם, הכולל מטע"ד תקשורת דיגיטלי מתקדם ויכולות "סמארטפון בחלל", המאפשרות גמישות תקשורתית יוצאת דופן לאורך כל שנות פעילותו.

הלוויין נשלח לפני כחודש לחלל על ידי חברת SpaceX של אלון מאסק.

משקלו של הלוויין 4.5 טון, והוא בעל מוטת כנפיים של 17.8 מטרים. הלוויין עתיד לפעול לפחות 15 שנים, ולספק כיסוי תקשורת רחב ואמין לישראל - הן בשגרה והן בחירום. השיגור והכניסה למסלול מסמנים את תחילת פעילותו המבצעית של הלוויין במסגרת האסטרטגיה הלאומית לעצמאות תקשורתית.

השרה גילה גמליאל בירכה על הצלחת הצבת הלוויין ואמרה כי "שיגור דרור 1 מהווה הישג טכנולוגי לאומי של ממש ומבטא את המצוינות המדעית והחדשנות הישראלית. הלוויין הכולל רכיבים ייעודיים שפותחו עבור סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות והמדע מחזק את מעמדה של ישראל כמעצמת טכנולוגיה עולמית ומבטיח עצמאות תקשורתית מלאה לעשור הבא ומעבר לו".

תא"ל (מיל') אורי אורון, מנהל סוכנות החלל הישראלית, הוסיף כי "דרור 1 מסמל עידן חדש של עצמאות ועוצמה טכנולוגית ישראלית בחלל. כפי שהדגשתי בעבר, אנחנו חייבים להסתכל על החלל כמשאב לאומי בראייה לאומית. היום אנו מגשימים חזון זה".

"דרור 1" הוא הלוויין הראשון בסדרת לווייני דרור, שנועדה להחליף את סדרת לווייני עמוס, ולספק לישראל כיסוי תקשורת עצמאי עד סוף שנות ה-30 לפחות. הפרויקט, שעלותו כ-200 מיליון דולר, פותח מאז 2018 בשיתוף פעולה בין התעשייה האווירית, סוכנות החלל הישראלית ומשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה.