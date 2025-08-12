אלפים ליוו אמש (שני) למנוחות את ראש הישיבה הרב ברוך שמואל הכהן דויטש זצ"ל, ממנהיגי 'הפלג הירושלמי'. בן 82 היה בפטירתו.

מסע ההלוויה יצא מביתו בשכונת סנהדריה המורחבת בירושלים בשעה 20:30, לעבר בית העלמין הר המנוחות. קודם לכן, בשעה 18:00, נערכה הלוויה בסמוך בית החולים מעיני הישועה בבני ברק, שם היה מאושפז.

הרב מאיר צבי ברגמן, שהיה עמו בקשרי ידידות עשרות שנים, הספידו בקול נהי. כן נשאו דברי הספד הרב צבי פרידמן והרב אליעזר דינר, רב בית הכנסת בבית החולים מעיני הישועה.

במסע ההלוויה השתתפו אלפי תלמידים, בני משפחה ואישי ציבור.

המשטרה נערכה בכוחות מתוגברים לשמירה על הסדר הציבורי והכוונת התנועה, בשל השתתפות המונית במסע ההלוויה.