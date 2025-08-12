נשיא ישיבת הר המור, הרב צבי טאו, ממליץ למתגייסים לקרוא את ספרה של נעמי זיני, אשת ראש השב"כ המיועד דוד זיני.

"זה משהו, מצווה לקרוא את זה. על זה היא מדברת, לחזק את הנשים", אמר הרב טאו והדגיש כי המסר שבספר משמעותי גם עבור חיילים, ותיאר את "הרוח הנושבת בליבותיהן של הנשים ואצל הילדים".

לדבריו, ההתנגדות לפרסום הספר מגיעה מגורמים "נגד המלחמה", אשר טוענים כי מוצגת בו תפיסה אידיאלית של המלחמה. הרב טאו הוסיף, "זה עם ישראל, הם בסוף כולם יבינו, כולם יפקחו את העיניים, יש תהליך בלתי נעצר".

בהמשך התייחס הרב טאו לתופעת ההתחזקות הרוחנית בציבור ובקרב הנוער, וציין כי יש צעירים המבקשים להניח תפילין לא מתוך מניעים דתיים בלבד, אלא מתוך זהות יהודית-ישראלית. "הם כותבים: לא בגלל שאני דתי, אלא בגלל שאני ישראלי, אני יהודי, אז אני רוצה להניח תפילין. שמעתם דבר כזה? רוח חדשה", אמר.