יעקב ניצן, שבנו סמ"ר גלעד ז"ל נפל בצפון הרצועה, מותח ביקורת על קריאתו של הרב צבי טאו לתלמידיו להצטרף לעצרת החרדית שתתקיים היום (חמישי) בכניסה לעיר ירושלים במחאה על מעצרם של בני ישיבות שסירבו להתגייס לשירות בצה"ל.

"הרב טאו קרא להצטרפות להפגנה 'למען אחדות סביב לימוד התורה', אבל האחדות הזו, כשהיא נבנית על התנגדות לחיילי צה”ל ולגיוס בני ישיבות עושה בדיוק את ההפך. במקום לאחד, היא מפרידה. במקום לחזק, היא מחלישה. היא יוצרת חיץ עמוק בין לומדי התורה הנאמנים לעמם, לבין אלו שבורחים מן האחריות", כתב ניצן.

הוא הדגיש כי "תורה אמיתית אינה דורשת מאדם לברוח מהעם. היא מחייבת אותו להיות חלק ממנו. לומדי התורה שאנחנו צריכים לחזק הם אלה שמחברים - בין רוח למעשה, בין אמונה לאחריות. כמו גלעד שלנו, ששילב בין התורה למלחמה, שהאמין שעבודת ה’ נמצאת גם בבית המדרש וגם בלחימה ברצועת עזה. זו האחדות האמיתית. לא אחדות סביב השתמטות, אלא סביב שליחות. סביב אהבת התורה ואהבת ישראל גם יחד".

במכתב שפרסם הרב טאו נכתב: "האינטרס לכולנו, של כל כלל ישראל, הוא תקומת הצבא ותקומת התורה. קיום הישיבות נוגע לנו. משמרת תקומת הרוח בישיבות, תקומת תרבות ישראל המקורית קורית האמיתית, אידאל ההכרח לגדל גאונים וצדיקים ואנשי חזון גדולים - הוא דבר חיוני לכל העם, זהו הכרח חיים. זהו אינטרס של כלל ישראל ומתוך כך נמשכת קדושת המשק והנשק של כלל ישראל בכל עוז ובכל אומץ ותחול עליהם ברכת ד'".

ועל כן, בימים אלו בהם צעירים השוקדים על תלמודם מוחזקים במעצר מאחורי סורג ובריח כביכול יש עוול בהתמדתם בתורה ובשקידתם עליה, נפש כולנו מתקוממת ומתעוררת לבטא ברוב עוז את היסוד המאחד של כולנו למען התורה הקדושה אשר היא עוז לנו ולמען ארצינו ארץ הקודש נחלת אבותינו. הנני קורא לבוא ולהשתתף ולהשתתף בתפילת הרבים, לעזרת לומדי התורה בישראל, למען עמינו ולמען ערי אלוקינו וגם אם מאן דהוא יקרא חלילה תיגר כנגד קדושת מדינתנו וצבאינו, 'בטלה דעתו אצל כל אדם' ובודאי שלא על זה נתחברנו, ואנחנו בשם אלוקינו נדגול", דברי הרב טאו.