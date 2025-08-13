צביקה מור, חבר פורום תקווה ואביו של החטוף איתן מור, הביע בראיון לרדיו 103FM התנגדות להשבתת המשק ביום ראשון הקרוב, יוזמה של "מועצת אוקטובר". לדבריו, הצעד יפגע באזרחי ישראל ולא יסייע להשבת החטופים.

"אנחנו, חברי פורום תקווה, מתנגדים לרשימה של פעולות שעושות נזק לאזרחי ישראל ולחטופים. אנחנו מתנגדים להפגנות שמפריעות לאזרחי ישראל", אמר מור והוסיף: "אני בעד לתרום. אבל איך ההשבתה הזו מחזירה בדיוק את החטופים? התשובה שהיא מעלה מודעות לחטופים. יש פה מישהו שאין לו מודעות לחטופים? אני חושב שזה מעליב את הציבור. למה צריך קמפיין של מיליארדי שקלים על החטופים? מישהו לא רוצה להחזיר את החטופים?"

באשר לטענה שחברי הפורום תומכים בנתניהו אמר: "ראש הממשלה לא נפגש עם חברי פורום תקווה כמעט חצי שנה. הדרך שלנו התבררה כנכונה ביותר. סוגיית החטופים היא לא סוגיה רק של המשפחות, היא של כל החברה הישראלית. ככל שאנחנו מרעישים יותר, כך אנחנו תורמים לחמאס. אני מסכים שהממשלה צריכה שנציק לה ונבדוק שהדברים נעשים. למרות שאנחנו כאילו 'הביביסטים', אנחנו לא מצליחים להיפגש עם נתניהו. קורא לו להתקשר אליי".

"אני חושב שזאת טעות איומה שמשפחות יכולות להיפגש עם מי שהן רוצות, אבל מאחר שכבר נפגשים, זה לא תקין בכלל שלא פוגשים אותנו", הסביר.

עוד הוסיף: "המטרה של הקמפיין היא לא לעורר מודעות - המטרה היא לגרום לאנשים לשבת בבית ולא להתנגד לעסקת כניעה, עסקה מופקרת, כמו שעשו בעסקת שליט. אסור שמדינת ישראל תיכנע".

"יש פה מאות משפחות של פצועים והרוגים, הדם שלהם לשווא? מי שיש לו זמן בראשון, שיבוא למשפחות שכולות ויבקר את הפצועים", הציע.

באשר לבנו אמר: "אני לא הצלחתי לישון הלילה, חמישה חודשים אין שום מידע על בני, הוא בטח נמצא עשר דקות מקיבוץ בארי ואין שום מידע עליו, אתם קולטים את הגיהינום הזה?"

לסיום התייחס לחילוקי הדעות עם מטה המשפחות: "אין לי בעיה להתווכח עם אנשים. אבל די לעשות עלינו מניפולציות רגשיות, אל תאמללו אותי עם הסרטונים של החטופים".