ואטורי בראיון נגד זמיר ערוץ כנסת

חבר הכנסת ניסים ואטורי (הליכוד) תקף בחריפות את הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בעקבות פרסומים לפיהם דברים שאמר הרמטכ"ל בדיוני הקבינט הודלפו והגיעו לידי גורמים זרים.

לדבריו, העובדה שקנצלר גרמניה ציטט את דברי הרמטכ"ל כבסיס להבנתו ש"המלחמה הזו מיותרת", מצביעה על חומרת ההדלפה.

"על הרמטכ"ל להפסיק להדליף מדיוני הקבינט", אמר ואטורי בריאיון לערוץ כנסת, "הוא עשה נזק עצום למדינת ישראל, בעצם זה שקנצלר גרמניה מצטט אותו כמי שבזכותו הבין שהמלחמה הזו מיותרת".

הדברים נאמרו לאחר שקנצלר גרמניה הטיל אמברגו נשק על ישראל, והודה כי אחת הסיבות לכך הייתה התבטאות פנימית של הרמטכ"ל, שהובעה בדיוני הקבינט, ובה הביע הסתייגות מהמבצע המתנהל ברצועת עזה.