ראש הממשלה בנימין נתניהו ומזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו נשאו הערב (חמישי) הצהרה משותפת לתקשורת בירושלים, והתייחסו להפסקת אש ברצועת עזה.

נתניהו אמר, "אנו רוצים לקדם שלום. יש לנו אתגרי ביטחון".

רוביו הוסיף, "אנחנו כאן שבוע אחרי יום היסטורי, שבו טראמפ עבד על פריצת הדרך. השגנו התקדמות רבה, אבל לאף אחד אין אשליות. יש עוד עבודה, זה לא יהיה קל. אני כאן כי יש עוד מה להשיג. אני כאן כדי לעבוד על זה ובטוחים שנגיע לשם למרות המכשולים".

רוביו הגיע לביקור בישראל במסגרת המאמצים האמריקניים לוודא שההסכם שקידם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מיושם. ביקורו נערך זמן קצר לאחר שסגן הנשיא, ג'יי די ואנס, עזב את הארץ בתום ביקור של יומיים.

במקביל, מפקד פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM), האדמירל בראד קופר, פועל להקמת כוח ייצוב בינלאומי שיפעל בעזה.

הכוח, שיכלול גם יחידת משימה לאיתור חטופים וחללים, צפוי לפעול לפירוז הרצועה, פירוק חמאס מנשקו ומניעת פעילות צבאית ישראלית.