עו"ד ערן בן ארי, חבר המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, שיגר מכתב התראה חריף ליו"ר הלשכה עו"ד עמית בכר, בו טען כי החלטתו לאפשר לעובדי הלשכה להשתתף בשביתת המחאה ביום ראשון הקרוב ללא ניכוי שכר - התקבלה בחוסר סמכות.

בן ארי כתב, "החלטתך לאפשר לעובדי הלשכה להשתתף במחאה ב-17.8 מבלי שינוכה שכרם, התקבלה בחוסר סמכות, השביתה אותה אתה מעודד איננה חוקית, הבהר באופן מיידי כי כל עובד שישתתף בה - שכרו ינוכה".

לדבריו, לשכת עורכי הדין היא גוף סטטוטורי-ציבורי-מקצועי, והחברות בו מנדטורית לכל עורכי הדין בישראל, כמו גם תשלום דמי החבר, "פעילותו הבלתי חוקית של בכר היא פגיעה בקניינם של עורכי הדין בישראל".

‏הוא הוסיף כי "זהו שלב נוסף בהפיכת הלשכה, האמורה על פי חוק לייצג את ענייניהם המקצועיים כלל עורכי הדין בישראל, לגוף פוליטי למהדרין".

מוקדם יותר השבוע הודיע בכר: "לשכת עורכי הדין מצטרפת לקריאת 'ישראל עוצרת' של משפחות חטופים ומועצת אוקטובר ביום ראשון הקרוב! לשכת עורכי הדין תמשיך במאבק לשחרור כל 50 החטופים. שחרור החטופים הוא צו מוסרי, ציוני ויהודי ראשון במעלה, הוא תנאי לביטחונה ולקיומה של ישראל".

הוא הוסיף: "נצטרף למחאה ונאפשר לעובדי הלשכה להשתתף במחאות, מבלי שינוכה שכרם. כמו כן אנו קוראים למשרדי עורכי הדין ולכלל הציבור בישראל לפעול באותה הדרך ביום חשוב זה".