שופטי בג"ץ הוציאו הערב (חמישי) צו על תנאי בעתירה שהוגשה נגד תיקון חוק לשכת עורכי הדין, העוסק בהפחתת דמי החבר ובשינויים במנגנוני הפעולה של הלשכה.

הצו מקפיא את יישומו של החוק עד להחלטה אחרת. העתירה הוגשה על ידי לשכת עורכי הדין ויו"ר הלשכה עו"ד עמית בכר.

במוקד העתירה: הדרישה לפסול את הסעיף המעניק זכות וטו ליושבי ראש הוועדים המחוזיים, וכן את הפחתת דמי החבר לשנת 2025 ודחיית תחולת החוק עד לאחר הבחירות הקרובות בלשכה.

השופטים יצחק עמית, נעם סולברג ודפנה ברק-ארז הורו למדינה להשיב לעתירה עד 15 בפברואר 2026, וציינו כי גם הצו הארעי שניתן מוקדם יותר השנה - יישאר בתוקף.

במקביל, בג"ץ אישר את הצטרפותם של ועד מחוז ירושלים ויו"ר הוועד עו"ד ארז צ'צ'קס כמשיבים נוספים.