משרד החוץ ושיתוף הפעולה הבינלאומי של דרום סודן פרסם היום (רביעי) הודעה רשמית בה הכחיש דיווחים בתקשורת על כך שממשלתו מנהלת מגעים עם ישראל בנושא קליטת פלסטינים מעזה בשטחה.

בהודעה נמסר כי מדובר ב"טענות חסרות בסיס שאינן משקפות את עמדת הממשלה או את מדיניותה". המשרד הדגיש כי לא מתקיימים מגעים כאלה, וכי כל פרסום בנושא אינו מבוסס.

עוד קרא המשרד לכלי התקשורת "להפעיל שיקול דעת ולוודא מידע מול ערוצים רשמיים לפני פרסומו".

אמש סוכנות הידיעות AP דיווחה כי ישראל מקיימת מגעים עם דרום סודן במטרה לבחון אפשרות של העברת פלסטינים מרצועת עזה למדינה שבמזרח אפריקה, כחלק ממהלך רחב יותר לעודד הגירה המונית מהרצועה.

על פי הדיווח, ראש הממשלה בנימין נתניהו מבקש לממש את חזונו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לעזיבה מרצון של חלק גדול מאוכלוסיית עזה.

ג'ו סלוויק, מייסד חברת לובינג אמריקנית הפועלת מול דרום סודן, מסר כי משלחת ישראלית מתכננת ביקור לבחינת הקמת מחנות לפלסטינים. לדבריו, ישראל צפויה לממן את המחנות הללו.