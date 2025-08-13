הזמר והיוצר נהוראי אריאלי משחרר את הסינגל החדש "הלב שלי על דרייב" - שיר ראשון מתוך אלבום EP חדש, שייחשף בהדרגה במהלך החודשים הקרובים, בסדרה של סינגלים חודשיים.

את מילות השיר והלחן כתב אריאלי בעצמו. במהלך החודשים הקרובים הוא יפרסם שירים נוספים מתוך האלבום החדש.

לדברי אריאלי, השיר נולד מתוך חוויית חיים יומיומית, אך טעונה במסר עמוק: "החיים הם מסע שמתנהל בו-זמנית עם השאיפה למרחקים, ובמובן מסוים אני על 'דרייב' כל הזמן. העייפות מתחילה לתפוס, אבל אז נזכר - יש מי שמוביל ורואה אותי גם כשאני עייף ולא מבחין בדרך, תחושת גיבוי שמשנה את כל התמונה, אז גם שעייפים ומרגישים כמו 'נהג בלי פוקוס', נזכור שיש מי שצופה, תומך, ומנחה".