רבני ערים ויישובים, ראשי ישיבות וזקני רבני הציונות הדתית פרסמו היום (חמישי) קריאה פומבית לעריכת משפט חוזר לעמירם בן אוליאל, אשר הורשע ברצח בני משפחת דוואבשה בכפר דומא בשנת 2015, ומרצה כיום שלושה מאסרי עולם.

בין החותמים על הקריאה נמנים הרב דב ליאור, הרב שמואל אליהו, הרב אליקים לבנון, הרב דוד פנדל, הרב דוד חי הכהן ועשרות רבנים נוספים מהישיבות, מהערים ומהיישובים.

לדברי הרבנים, הודאתו של בן אוליאל הושגה תחת עינויים קשים, ואין להרשיע אדם על סמך הודאה מסוג זה. קריאת הרבנים מגיעה בין השאר על רקע חשיפת הקלטות ראש המחלקה היהודית.

בקריאתם נכתב, "בעקבות דברים שעלו על אופן התנהלות השב"כ בחקירותיו, וכן על רקע חשיפת ההקלטות של ראש החטיבה היהודית בשב"כ ודבריו המזעזעים כנגד המתנחלים, אנו קוראים לערוך משפט חוזר לעמירם בן אוליאל".

עוד הוסיפו הרבנים, "הרשעתו התבססה על הודאתו בלבד, אשר נסחטה ממנו לאחר עינויים קשים ואכזריים. הרשעת אדם ע"פ הודאה כזו היא מעשה פסול, הן על פי הדין העברי, הן על פי החוק במדינת ישראל ולמעשה בכל מדינות העולם. ועל כן אנו קוראים לערוך לו משפט חוזר הגון".