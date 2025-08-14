העיתונאי חגי סגל התארח בתוכנית "פגישה עם רוני קובן" בכאן 11 וחלק ניכר מהשיחה עסק בבנו, פרשן חדשות 12, עמית סגל.

לשאלה מדוע נראה שבנו הוא היחיד שמחזיק בעמדות שונות באולפן השיב חגי סגל "זה באמת מוזר, כי היחס שם באולפן שבו עמית יושב לא משקף את יחס הדעות בציבור. מוזר שהוא נמצא בבדידות לעיתים קרובות - על כך המנהלים שלו צריכים לענות".

בהמשך נשאל על הביקורת הקשה המוטחת משמאל נגד בנו. "ההתקפות לא מגיעות ממקום של דאגה אמיתית לחופש או איכות העיתונות. אנשים לא אוהבים את הדעות שהוא משמיע, אבל אי אפשר לחלוק על כך שהוא סקופיסט - גם כשהחשיפות לא היו נוחות לנתניהו או לבנט, הוא פרסם אותן".

לטענה לפיה עמית סגל משמש "שופר" הגיב האב: "זאת עלילה לכל דבר ועניין. הוא לא שופר של אף אחד. אומרים שהוא שופר של ביבי, וכשהייתה ממשלת בנט - הביביסטים אמרו שהוא שופר של בנט. זה חסר שחר. בסופו של דבר האנשים ההגונים יודעים שזה לא נכון".