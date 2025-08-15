הנהלת פסטיבל הקולנוע הבינלאומי בטורונטו (TIFF) הודיעה הלילה (שישי) באופן רשמי כי הסרט התיעודי "הדרך שבינינו: החילוץ האולטימטיבי", העוסק בפעילותו של האלוף במיל' נועם תיבון במהלך טבח 7 באוקטובר ולאחריו, יוקרן כמתוכנן בפסטיבל.

בהודעה משותפת של יוצר הסרט, בארי אבריץ', ושל הנהלת הפסטיבל, שפורסמה בחשבון הרשמי של הפסטיבל ברשת X, נכתב: "ב-24 השעות האחרונות היו הרבה דיונים על משיכת הסרט מהפסטיבל. TIFF והיוצרים שמעו את הכאב של הציבור ורצו להתייחס: מצאנו פתרון חוקי. שמחים לבשר כי הסרט נבחר להקרנה בפסטיבל".

מוקדם יותר דיווח העיתון "טורונטו סאן" כי הפסטיבל יחזיר את הסרט לתכנית ההקרנות שלו לאחר מחאה נרחבת מצד הקהילה היהודית בקנדה.

ג'ון רופולו, חבר מועצת המנהלים של TIFF, אמר לעיתון כי "הנושא נפתר כולו" והוסיף שהסרט "יוצג כמתוכנן ואף בגדול יותר מהמקור".

הסרט התיעודי עוסק בסיפורו של האלוף במיל' תיבון, אביו של העיתונאי אמיר תיבון, שיצא ב-7 באוקטובר להציל את משפחתו, ובה שתי נכדותיו, מקיבוץ נחל עוז. במהלך אותו יום חילץ תיבון גם ניצולים מהטבח בפסטיבל נובה וסייע לחיילים פצועים.

ביטול ההקרנה עורר סערה רחבה, לאחר שאחד הנימוקים שנמסר ליוצרים היה היעדר היתרים לשילוב קטעי וידאו שצילמו מחבלי חמאס במהלך הטבח. בעקבות כך, התארגנו מחאות מול הנהלת הפסטיבל, שעדיין מתוכננות להתקיים כיוון שבשלב זה לא פורסמה הודעה רשמית מההנהלה, והסרט טרם מופיע באתר הפסטיבל.

אתמול התייחס מנכ"ל פסטיבל הסרטים קמרון ביילי לגל הביקורת בעקבות ההחלטה שלא להקרין את הסרט וטען בריאיון ל־Variety כי הסרט לא צונזר, וכי הוא אף הנחה את צוותו למצוא דרך להקרינו.

"זה מצב שדורש חמלה ורגישות", אמר ביילי. "אני מכיר בחששות שהוא עורר בקרב חברי הקהילה היהודית ומחוצה לה", הוסיף, תוך התנצלות על "כל כאב שהמצב עלול לגרום". לדבריו, כוונתו הייתה להקרין את הסרט 'הדרך בינינו: ההצלה האולטימטיבית', ולכן הזמין אותו להשתתף בפסטיבל השנה. "בהתחשב באופיו הרגיש והמשמעותי של נושא הסרט, אני מאמין שהוא מספר סיפור חשוב ותורם למארג העשיר של נקודות מבט ברשימה שלנו - סיפורים שמהדהדים גם כאן בבית וגם ברחבי העולם".

עם זאת, ביילי לא התייחס לטענות לפיהן נציגי הפסטיבל דרשו מיוצרי הסרט לקבל את אישור מחבלי הנוחבה לשימוש בסרטונים המתעדים את הטבח.