ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (ראשון) ביישוב עפרה שבבנימין, המציין החודש 50 שנים להיווסדו.

במהלך הביקור השתתף נתניהו בטקס חגיגי יחד עם ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ. השניים הסירו לוט לציון עץ ארז שנטע נתניהו במקום לפני 25 שנים.

לאחר מכן נפגש ראש הממשלה עם ותיקי היישוב וראשי מועצת יש"ע. בדבריו אמר, "מאוד מאוד מרגש להיות פה. באתי הנה לפני 25 שנים, לחצי יובל, לנטוע שורשים במקום שיש לנו בו שורשים של אלפי שנים. אמרתי שאני אחזור, אם תזמינו אותי, לחגיגות היובל של היישוב עפרה".

נתניהו הוסיף, "אמרתי שאחד מהצעירים בקהל בוודאי יהיה גם מזכיר היישוב. הוא לא היה ילד, אבל הוא היה אדם צעיר, והוא עדיין אדם צעיר. אמרתי גם בשיחה אחר כך אתכם, שאנחנו נעשה הכל להבטיח את המשך אחיזתנו בארץ ישראל, למנוע הקמה של מדינה פלסטינית, למנוע את הניסיונות שהיו, לצערי עדיין ישנם, לנסות לעקור אותנו מכאן. ברוך ה', מה שהבטחתי - קיימנו".

"זה לא היה קל, כי היו הרבה כוחות, הרבה לחצים. לחצים מבית, לחצים מן החוץ, שורה של נשיאים אמריקנים שרצו לעקור אותנו ולהקים כאן מדינה פלסטינית. עמדנו בזה יחד. קיימנו את הבטחת הדורות, ותראו מה קרה מאז".

בסיום דבריו ציין, "אני נפעם כל פעם שאני בא הנה, אבל לא הייתי ליד העץ הזה עכשיו 25 שנים. העץ הזה מסמל את העמקת השורשים שלנו במולדת והגבהת הצמרות מעלה-מעלה, בדיוק כפי שהבטחנו. אני מברך אתכם על כך שאתם בעצם חוד החנית של המשך קיומנו בארצנו".

גנץ אמר: "עפרה היא סמל לחזון, לחלוציות, לאמונה בצדקת הדרך, ולנחישות שלא נכנעת לשום קושי. מפה יצאה קריאה של חיים, של קהילה, של חינוך ושל עשייה, שהפכה למנוע הצמיחה של כל אזור בנימין. האחריות שלנו היא להמשיך את הדרך, להבטיח שהדורות הבאים בעפרה, ברחבי בנימין ובכל יהודה ושומרון, יזכו להמשיך ולחיות כאן בביטחון ושגשוג. ולשם כך, עלינו להחיל את החוק הישראלי ביהודה ושומרון. אדוני ראש הממשלה זוהי השעה למהלך אשר יירשם בספרי ההיסטוריה זוהי השעה להחלת ריבונות מלאה בכל יהודה ושומרון אשר תבטיח, שכפי שהממשלה בראשותך שינתה את המציאות בלבנון, סוריה, איראן ורצועת עזה - גם יהודה ושומרון תשנה את פניה ותהפוך רשמית, ובעיני העולם כולו, לחלק בלתי נפרד ממדינת ישראל".

במהלך הפגישה הדגישו ראשי הרשויות בפני ראש הממשלה כי זהו הרגע להחיל ריבונות ישראלית רחבה על יהודה ושומרון, לא כגושים - אלא על כלל ההתיישבות, וכי כל דחייה או היסוס ישדרו חולשה ויפגעו בעתיד ההתיישבות. הם הזהירו: "החלת ריבונות לאחר הכרזת האו"ם תיתפס כמהלך תגובתי ותעניק לגיטימציה לקו שמציירים אויבי ישראל. עלינו להפוך את הסדר - ריבונות תחילה, ורק אחר כך לעולם לא יהיה על מה להכריז".

בכירי מועצת יש"ע הוסיפו כי "הגמגום הישראלי בשנים האחרונות הוא שמזין את המהלכים המדיניים לקידום רעיון המדינה הפלסטינית. בזמן שצה"ל נלחם בחזיתות עזה, לבנון ואיראן - ביהודה ושומרון שורר ואקום מדיני, והיעדר החלטה ממשלתית ברורה מערער את ביטחון ההתיישבות".

ראשי המועצות ציינו כי הכנסת כבר קיבלה ברוב גדול החלטה הקוראת להחלת ריבונות - החלטה שגם ראש הממשלה עצמו תמך בה בעבר. לדבריהם, "זה הזמן לעבור מדיבורים למעשים. לא ריבונות חלקית בגושי ההתיישבות בלבד, אלא ריבונות מלאה בכל יהודה ושומרון - זה צו השעה: יהודי, היסטורי, מוסרי וביטחוני".

שמואל (סמי) קרסנטי, מזכיר היישוב עפרה, מסר: "ראש הממשלה ביקר ביישוב עפרה לפני 25 שנים ונטע עץ. במהלך אותו ביקור הוא הבטיח לשוב ולבקר בחגיגות היובל של עפרה - והיום הזה הגיע. אנחנו שמחים מאוד על ביקורו של ראש הממשלה ביישובנו. ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון עברה דרך רבה וארוכה, ואנחנו אוחזים בשטח בחוזקה. אנחנו ממשיכים את דרכם של אבותינו שחזרו לארץ מולדתם אחרי אלפיים שנות גלות, ומגשימים את חזון הדורות של שיבת עם ישראל לכל חלקי ארץ ישראל ההיסטורית. יחד עם זאת, אנחנו פונים מכאן - מעפרה, היישוב הראשון שהוקם בציר ירושלים-עפולה - בקריאה לחזק את ההתיישבות, להסדיר את מעמדו של יישוב עופרה ולהחיל ריבונות ביהודה ושומרון".

