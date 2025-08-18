יו"ר כחול לבן בני גנץ, תקף היום (ב') את החלטת ממשלת אוסטרליה למנוע את כניסתו של ח"כ שמחה רוטמן לשטחה.

גנץ הדגיש כי יש לו מחלוקות אידיאולוגיות עמוקות עם רוטמן, אך לדבריו מדובר בהחלטה בעייתית של ממשלת אוסטרליה: "על אף חילוקי הדעות החריפים בינינו, ההחלטה למנוע את כניסתו היא לא רק שגויה, אלא גם צבועה באופן מובהק".

עוד הוסיף גנץ כי היה מצפה מממשלת אוסטרליה להפנות את מאמציה כלפי התמודדות עם תופעת האנטישמיות: "לו רק הייתה אוסטרליה נלחמת באותה נחישות בגל האנטישמיות הפוגע בקהילות היהודיות שלה, כפי שהיא פועלת נגד נציגי הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון".

רוטמן הסביר בריאיון לכאן חדשות "קיבלתי הודעה לפני שלוש שעות שהודיעו לי שאיני יכול להיכנס לאוסטרליה. הוזמנתי על ידי הקהילה היהודית, ביקשו שאחזק אותם נוכח אירועים אנטישמים ואנטי ישראליים. בגלל התבטאויות שלי על כך שמדינה פלסטינית מסוכנת למדינת ישראל או שישראל צריכה להשמיד את החמאס, בוטלה הוויזה שלי".

רוטמן הוסיף: "ממשלת אוסטרליה נכנעה לטרור. מה שלמדה ממשלת ישראל, לא להיכנע לטרור, ממשלת אוסטרליה לא למדה עדיין. מדובר פה על עמדה של ממשלת אוסטרליה".

בציוץ שפרסם בחשבון X, הוסיף: "מדינת ישראל חייבת ללמד את העולם כולו, וגם את ממשלת אוסטרליה, כיצד נלחמים בטרור ולא נכנעים לו, כי כניעה לטרור מובילה לעוד טרור".

בשנה שעברה סורבה כניסתה של השרה לשעבר איילת שקד לאוסטרליה. לטענתה, הסיבה גם במקרה זה הייתה התנגדותה להקמת מדינה פלסטינית. שקד מסרה אז: "עדות מובהקת לצביעותה ולעמדתה העוינת כלפי ישראל".