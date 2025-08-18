נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אחר הצהריים (שני) לנושא החזרת החטופים ואמר כי פתרון אפשרי יושג רק בעימות ישיר עם חמאס.

לדבריו, "נראה את חזרת יתר החטופים רק כאשר חמאס יתעמת ויושמד". טראמפ הוסיף כי יש לפעול במהירות כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה, "ככל שזה יקרה מוקדם יותר, כך יגדלו הסיכויים להצלחה".

בציוץ שפרסם, הזכיר טראמפ הישגים נוספים מהמלחמה: "אני זה שניהלתי מגעים ושחררתי מאות חטופים לישראל ולארצות הברית! אני זה שסיימתי שישה מלחמות בתוך חצי שנה. אני זה שחיסלתי את מתקני הגרעין של איראן".

עוד ציין, "שחקו כדי לנצח, או אל תשחקו בכלל".

מוקדם יותר רשת "אל-ערביה" הסעודית דיווחה כי לחמאס ניתנה שהות עד שעות הערב על מנת להשיב להצעה להפסקת אש שהועברה אליו.

ההצעה כוללת שחרור של עשרה חטופים ישראלים ו-18 חללים, הכנסת סיוע הומניטרי לרצועת עזה באמצעות ארגונים בינלאומיים ובהם הסהר האדום והאו"ם, וכן הפסקת אש למשך 60 ימים. על פי הדיווחים, המשא ומתן לסיום הלחימה ייפתח עם תחילת הפסקת האש.

בערוץ "א־שרק" נמסר מפי מקורות המקורבים לחמאס כי הארגון עשוי להסכים להצעה. עם זאת, בתקשורת הערבית לא נמסרו פרטים על אופן נסיגת צה"ל האפשרית במסגרת ההסכם.